日常使いも出来る！カジュアルに馴染むデザインが嬉しい【シービージャパン】の保冷トートバッグがAmazonにて販売！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
カジュアルに馴染んで日常使いに最適！【シービージャパン】の保冷トートバッグがいまならAmazonで買える！
シービージャパンの保冷トートバッグは、レジャーや日常の買い物に便利な、大容量で軽量な保冷シティトートバッグである。保冷機能と使い勝手の良さを兼ね備え、様々なシーンで活躍する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
ビッグサイズでありながら約250グラムと超軽量である。バッグ自体の重さを気にすることなく、たくさんの荷物を快適に持ち運べる。容量は18リットルと大きく、お弁当や飲み物、食材など、日々の買い物からレジャーまで、様々なものをまとめて入れることができる。
→【アイテム詳細を見る】
底面は幅広設計になっているため、お弁当を傾けずに入れたり、2リットルのペットボトルを寝かせて入れることも可能である。また、バッグの内側には、3つのマルチポケットが付いていて、傘やマイボトル、小物の収納などに便利だ。
持ち手は長さ調節が可能で、手持ちと肩がけの2WAYで使える。用途や荷物の重さに合わせて持ち方を変えることで、さらに快適に使用できる。
→【アイテム詳細を見る】
バッグの内側には保冷仕様が施されており、お弁当や飲料の温度をしっかりキープする。暑い季節でも食品の傷みを気にすることなく、安心して持ち運べる。
カジュアルに馴染んで日常使いに最適！【シービージャパン】の保冷トートバッグがいまならAmazonで買える！
シービージャパンの保冷トートバッグは、レジャーや日常の買い物に便利な、大容量で軽量な保冷シティトートバッグである。保冷機能と使い勝手の良さを兼ね備え、様々なシーンで活躍する。
→【アイテム詳細を見る】
ビッグサイズでありながら約250グラムと超軽量である。バッグ自体の重さを気にすることなく、たくさんの荷物を快適に持ち運べる。容量は18リットルと大きく、お弁当や飲み物、食材など、日々の買い物からレジャーまで、様々なものをまとめて入れることができる。
→【アイテム詳細を見る】
底面は幅広設計になっているため、お弁当を傾けずに入れたり、2リットルのペットボトルを寝かせて入れることも可能である。また、バッグの内側には、3つのマルチポケットが付いていて、傘やマイボトル、小物の収納などに便利だ。
持ち手は長さ調節が可能で、手持ちと肩がけの2WAYで使える。用途や荷物の重さに合わせて持ち方を変えることで、さらに快適に使用できる。
→【アイテム詳細を見る】
バッグの内側には保冷仕様が施されており、お弁当や飲料の温度をしっかりキープする。暑い季節でも食品の傷みを気にすることなく、安心して持ち運べる。