U-20日本代表が白星発進！ グループステージ初戦、キャプテン市原＆石井“魂の２発”でエジプトを２−０撃破！【U-20W杯】
船越優蔵監督が率いるU-20日本代表は現地９月27日、チリで開催のU-20ワールドカップ、グループステージ第１節でU-20エジプト代表と対戦。２−０で快勝を収めた。
２年に１度の大舞台。４大会連続12回目の出場となる若きサムライは、エジプト、チリ、ニュージーランドと同組のグループAに入り、その上位２か国に入ればノックアウトステージ行きが決まる。また各組３位の成績上位４チームに入っても突破が可能だ。
大会のオープニングマッチとなる初戦。船越ジャパンのスタメンには、GKピサノアレックス幸冬堀尾、DF梅木怜、小杉啓太、喜多壱也、市原吏音、MF佐藤龍之介、布施克真、大関友翔、石井久継、齋藤俊輔、FW神田奏真が名を連ねた。
立ち上がりから攻勢に出る日本は、再三にわたってサイドを起点に相手ゴールに迫る。８分、左サイドの小杉のクロスにゴール前で反応した神田の右足のシュートは枠の上に外れた。
個人技が光るエジプトの速攻を受け、何度かピンチを迎えるも、守備陣が冷静に対応。相手のフィニッシュ精度の悪さもあり、事なきを得る。
すると25分、石井の縦パスを受けた齋藤が、ペナルティエリア内で倒されてPKを獲得。これをキッカーのキャプテン市原が右足で冷静にゴール左隅に決めて、先制に成功する。
その後も主導権を握り、41分には10番を背負う大関が鋭い仕掛けから右足で狙う。これは惜しくもGKのセーブに遭う。
後半に入ると、早々の48分に追加点。敵陣でボールロストした齋藤が自ら奪い返し、前に縦パスを送る。これを受けた石井が、ペナルティエリア手前中央から右足の狙いすましたコントロールシュートで見事にゴールネットを揺らした。
前からしっかりプレスをかけて、相手の前進を許さず。攻守の切り替えも早く、試合を優位に進める。66分には横山夢樹、73分には石渡ネルソン、高岡伶颯を投入して、得点を狙いに行く。
81分には高岡が力強い持ち上がりを見せ、左サイドを抜け出した佐藤の折り返しは味方に繋がらなかったが、気持ちの入った攻撃を披露。結局、３点目こそなかったものの、このまま最後までリードを守った日本が白星発進を飾った。
次節は30日、ホスト国のチリと相まみえる。日本時間10月１日の朝８時キックオフだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】チリで開幕するU-20ワールドカップに挑むU-20日本代表招集メンバーを一挙紹介
