アイドルグループ・嵐の櫻井翔と、SUPER EIGHTの村上信五が出演する日本テレビのバラエティ番組『櫻井信五の鬼スケ旅 Season2』が、10月31日(24:40〜)から6週連続で金曜深夜に放送される。

(左から)村上信五、櫻井翔

この番組は、誕生日が1日違いの櫻井(1983年1月25日生まれ)と村上(同26日生まれ)の2人が、まだ知らない日本各地の魅力を“とにかく可能な限りたくさん”伝えるため、鬼のようにスケジュールを詰め込んだ旅に出るというもの。

第1弾の栃木と岐阜に続き、今回は滋賀を巡る。櫻井とスタッフが事前に入念なリサーチをして作成した“鬼スケ”は、以下の通り。

○■滋賀1日目

09:30　(1)秀吉ゆかりの豊公園で琵琶湖バックにオープニングトーク

09:40　移動

09:48　(2)現存する日本最古の駅舎がある長浜鉄道スクエア

09:50　移動

09:58　(3)ヤンマーミュージアムの大人気アトラクションざくざく!パワーショベルチャレンジに挑戦!

10:33　移動

10:36　(4)長浜の絶品郷土料理？？？そうめんを食べよう！

10:56　移動

11:00　(5)高さ８m！日本一巨大な ？？？ を覗いてみよう！

11:05　移動

11:29　(6)滋賀県最長１００mのすべり台「ドラゴンスライダー」

11:37　移動

11:44　(7)元中日・山本昌が館長！ビートルランドでカブトムシと触れ合おう！

12:04　移動

12:39　(8)「いちまーい、にまーい」でお馴染み…番町皿屋敷のお皿がある長久寺

12:54　移動

13:31　(9)まるで時が止まった異世界！永源寺案山子ワールド

13:51　移動

14:01　(10)全国初の2人乗りジップラインで大空を羽ばたく鳥の気分！

14:41　移動

15:07　(11)世界凧博物館で世界に一つのオリジナル凧を作ろう！

15:29　移動

15:40　(12)聖徳太子ゆかりの太郎坊宮で吉田沙保里の最強お守りをゲット！

16:05　移動

16:30　(13)全国の肉屋がこぞって食べにくる「近江かね安」で晩ごはんのお肉を調達！

16:40　移動

16:47　(14)滋賀の新鮮野菜が集まる直売所で晩ごはんの食材を調達！

17:00　移動

17:15　「堀切港」沖島通船発

17:25　「沖島港」着〜移動

18:28　(15)日本でここだけ！湖に浮かぶ有人島"沖島"に泊まろう！

○■滋賀2日目

08:00　起床〜準備〜散歩

09:50　移動

10:00　「沖島港」沖島通船発

10:10　「堀切港」着〜移動

10:24　(16)サイフォンコーヒー専門店「仁之助コーヒー」で朝ごはん

10:54　移動

11:10　(17)808段の階段を登って長生きしよう！長命寺

11:40　移動

12:30　(18)創業１０８年！美冨久酒造で絶品酒粕？？？ランチ

13:00　移動

13:16　(19)甲賀の里 忍術村で忍法・水蜘蛛の術をマスターせよ！

13:36　移動

14:16　(20)南郷水産センターで大迫力！鯉のエサやり体験

14:24　移動

14:57　(21)昭和レトロなナカマチ商店街でお待ちかねのお土産タイム

15:05　移動

15:55　(22)世界で多分ここだけ！琵琶湖博物館で巨大ザリガニ体験！

16:05　移動

16:25　(23)A5ランクの近江牛が巻かれた贅沢すぎる「極コロッケ」

16:30　移動

16:45　(24)琵琶湖をSUPで横断！湖の上から見る夕暮れの絶景





