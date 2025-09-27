Photo: aica

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

テレワーク中のイヤホンで周囲の音が聞こえず、インターホンや着信音に気づけなかった──。そんな経験、誰にでも一度はあるはず。

今回使ってみたのは、「聞こえにくい」をサポートするために開発された骨伝導イヤホン「KIKOEBONE」。 “聞こえを補う”だけでなく、日常のあらゆる“ながら時間”を快適にする新しいライフガジェットです。

耳をふさがないので、周囲の音を聞き逃さずに、家事や育児、テレワーク、スポーツに集中できるんです。

骨伝導だから耳を塞がない

Photo: aica

在宅ワークやカフェでの作業時、音楽や音声コンテンツを楽しみつつ、周囲の音にも気を配りたい。そんなニーズに応えてくれるのが、HUHDの骨伝導イヤホン「KIKOEBONE」です。

Image: ウェザリー・ジャパン株式会社

「KIKOEBONE」が採用しているのは、鼓膜を使わずに音を届ける「骨伝導」。すっかりイヤホンでお馴染みになってきましたが、骨を通じて内耳に直接音を伝える音の伝達方法です。

Photo: aica

形状は、ヘッドホンのような形。後頭部に沿わせるような形で装着します。湾曲している部分を耳に引っ掛けると自然にすっと装着でき、スピーカー部分がちょうど耳の前にきます。

360度回転するアジャストローラーで耳にフィット

Photo: aica

人によって耳の大きさが異なることもちゃんと想定済み。「KIKOEBONE」は、フィット感にもこだわり、360度回転するアジャストローラーシステムでその人の耳の形にフィットする設計。

Photo: aica

耳をふさがないため開放感があり、長時間つけても圧迫感や蒸れを感じにくいのもうれしい！ 軽さはたったの20g。長時間つけていても疲れにくいです。

聞こえ方を3パターンから選べる

Photo: aica

「KIKOEBONE」を耳にセットしたら、聞きたいものの近くに、集音機を置きます。集音機も超コンパクト＆軽くて感動。操作もワンボタンです！

Photo: aica

裏には引っ掛けられるフックもついているから、衣類のポケットやカバンなどにも差し込むことができます。

集電機のスイッチを入れると、早速周辺の音を拾ってくれます。優れているのは、単に骨伝導というだけでなく、「静音」にも配慮されている点。外部への音漏れが少なく、周囲に迷惑をかけることもありません。

Image: ウェザリー・ジャパン株式会社

さらに、注目すべきは、本体に搭載された周波数コントロール機能で3モードの切り替えが可能。

「高音域をよりクリアに」「低音域をシャープに」「自分の耳にとって自然なバランスへ」と、ボタンひとつで音質を自分好みに調整できる、新しい時代のガジェットです。

骨伝導の力で「聞こえ」を届ける 骨伝導集音器ワイヤレスイヤホン HUHD KIKOEBONE 14,380円 【数量限定 28％OFF】KIKOEBONE 1点 商品をチェックする

丸洗い可能！水濡れも気にせず出先でも使える

Image: ウェザリー・ジャパン株式会社

耳につけるものとなると衛生面も気になりますが、「KIKOEBONE」はなんと丸洗いが可能！ IPX6の防水性を搭載し、雨や汗、洗面所まわりでも気兼ねなし。

汗が気になる運動時や、風呂掃除中など水場での作業でも、安心して使うことができます。

Photo: aica

軽くてコンパクトなので外出先へのお供としても良さそうですね。

メガネやマスクとの併用も。“耳の自由”がここまで快適とは…

Image: ウェザリー・ジャパン株式会社

本体には、外部AUXケーブルが同梱されています。これを使ってテレビのイヤホン端子と集音機を接続するだけで、雑音のないクリアな音声を楽しめます。

周囲の音を気にすることなく、音声コンテンツの世界にどっぷり浸かりたいときにはぴったりの使い方です。

Image: ウェザリー・ジャパン株式会社

さらに、しっかりと装着できる設計なので、運動中でもズレにくく安心。Bluetoothイヤホンとしてスマートフォンと接続すれば、ランニングやジムでの音楽再生としての機能も果たしてくれる便利さです。

Image: ウェザリー・ジャパン株式会社

「KIKOEBONE」を使ってみて感じたのは、「ながら聴き」以外にも活躍の幅が広いということ。たとえば、ウォーキング中に周囲の車の音をキャッチできる安全性、料理中に家族の声がちゃんと聞こえる安心感、耳の不調時にもストレスなく使えるやさしさ……。

Photo: aica

耳に入れるイヤホンだと痛くなる、という人にも最適です。また、メガネやマスクとの併用も違和感なし。“耳の自由”が、ここまで快適とは思いませんでした！

従来のイヤホンの常識を超えた、軽やかな装着感がクセになる「KIKOEBONE」。気になる！という方は、下記のリンクから販売ページもチェックしてみてください。

骨伝導の力で「聞こえ」を届ける 骨伝導集音器ワイヤレスイヤホン HUHD KIKOEBONE 14,380円 【数量限定 28％OFF】KIKOEBONE 1点 商品をチェックする

>>骨伝導の力で「聞こえ」を届ける 骨伝導集音器ワイヤレスイヤホン HUHD KIKOEBONE

Image: ウェザリー・ジャパン株式会社

Photo: aica

Source:CoSTORY