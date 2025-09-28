「こんなに面白く具現化してくれる俳優さんは初めて」三谷幸喜氏、神木隆之介に全幅の信頼 『もしがく』で1984年の自分を投影
●「脚本からさらに何倍も面白くしてくれる」
フジテレビ系ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』(10月1日スタート、毎週水曜22:00〜)の脚本を執筆した三谷幸喜氏と、劇中で三谷氏をモチーフにした役柄を演じる神木隆之介が取材に応じた。
三谷氏の原点である1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇の今作で初めて仕事をする2人だが、三谷氏は神木に対し、「自分が書いたものをこんなに正確に面白く、具現化してくれる俳優さんは、正直初めて会った気がします」と全幅の信頼を語る――。
(左から)神木隆之介、三谷幸喜氏
○どこまで“モチーフ”として出すか出さないか
――三谷さんは今回、25年ぶりのGP帯民放連ドラの脚本になります。
三谷：25年の間、NHKの大河ドラマ、民放でのスペシャルドラマはやっていたんですけど、意図せずこんなに時間が空いてしまったので、不思議な気持ちです。タイミングが合わなかっただけで、気づいたら25年も経っていたという感じです。
――そこで、今回の作品を執筆することになったのは。
三谷：25年前にご一緒していたプロデューサーさんやディレクターさんは皆さん偉くなっていて、現場はどんどん若いスタッフばかり。僕の世代はいなくて、どこに行っても最年長なんです。だから若いプロデューサーさんは声をかけにくいだろうなと思っていたら、勇気あるフジテレビのプロデューサーさんが声をかけてくださいました。それで「何をやろうか」「僕にしか書けないものは何か」と考えたときに、例えば自分の青春時代の1980年代の東京なら描けるかもしれない、と思って今回の企画に行き当たったという流れです。
――神木さんは三谷さんをモチーフにした役を演じるにあたり、どのように受け止めましたか?
神木：うれしかったのと、やっぱり緊張がありました。三谷さんとご一緒するのは初めてで、どこまで動きやしゃべり方を役に反映させるべきか一生懸命考えました。僕が演じるのは新人放送作家の蓬莱省吾。名前は違うので、あくまで蓬莱のキャラクターとして動くべきなんです。三谷さんの要素も入っているのかもしれないけれど、どこまで“モチーフ”として出すか出さないか、すごく難しくて悩みました。
三谷：僕のことは知ってたんですか?
神木：もちろん、もちろん(笑)。朝ドラ(『らんまん』)をやっていたときに隣のスタジオでお見かけして、「あ、本物の三谷幸喜だ!」って遠目から騒いでました。
三谷：僕もそうですよ。「本物の神木隆之介だ! 大きくなってる!」って(笑)
神木隆之介 (C)フジテレビ
○何か渡すとモノボケを始める神木隆之介
――お互いの印象を聞かせてください。小さい頃見ていた作品などでも。
三谷：僕が小さい頃?
神木：いや、僕まだ生まれてないですから(笑)
三谷：僕は神木さんと一緒にやるようになって、印象が180度変わったんです。今ここにいらっしゃる神木さんは、皆さんの考えてる通りのすごく真面目な好青年だけど、普段はとにかく人を笑わせる、喜ばせることに全精力を傾けてる人なんですよ。びっくりしました。何かとにかく笑わせたいと思いは常にあるじゃないですか。
神木：ありますね(笑)
三谷：何かを振ると何でもやってくれるし、何か渡すとモノボケで瞬間に笑わせてくれる。だからコメディが好きで、自分が書いたものをこんなに正確に面白く、具現化してくれる俳優さんは、正直初めて会った気がします。びっくりしました。脚本からさらに何倍も面白くしてくれるし、若い方なのにこんな力を持った人がいるんだなと、すごく感じました。
神木：ありがとうございます。僕はテレビで見る三谷さんは博学で、何でも知っている人というイメージでした。実際に会ってもその印象は変わらず。緊張しましたし、「理解力がないと思われるんじゃないか」と不安もありました。でもやっぱり博学で博士のような人です。
三谷：若い俳優さんから脚本家として“大家”のような印象を持たれていて、とても居心地が悪いんです。本当は全然そんな感じじゃないんですよね。
神木：でも作品の冒頭で必ず「三谷幸喜作品」ってドンと出るじゃないですか。あれが印象的で、すごい方だなって思ってます。
三谷：本当にやりづらい世の中になりました(笑)
●菅田将暉×神木隆之介がレジェンド俳優のような関係性に
(C)フジテレビ
――主人公の久部について、演じる菅田将暉さんは「自分勝手で人の話を聞かない」と三谷さんに言われたと聞きました。当て書きもされていると伺いましたが…
三谷：当て書きは誤解されやすいけど、菅田さん本人(の性格)に合わせているわけではありません。お会いしたのは昔、日本アカデミー賞の授賞式の時にトイレで並んだときくらいで、大河ドラマの時もお会いしていません(※三谷氏が脚本を書いた『鎌倉殿の13人』で、菅田将暉は源義経役)。だから今回の作品でようやくシッカリ話すようになったんです。でも、菅田さんが演じた義経を見たときに、いずれもっと複雑な役を演じるところを見てみたいと思った。いい人だけじゃなく、憎まれ役や嫌われ役も含めた多面性。それが久部という人物になりました。
――その久部と神木さん演じる蓬莱はどんな関係性ですか?
神木：久部さんは基本、僕の話を聞いてくれません(笑)。でも蓬莱にとっては初めて見るタイプの人間で、強引だけど新しい場所へ連れていってくれる期待感がある。暴走する久部に対して、どう距離を保つか考えながら演じています。本当に「話を聞かない人だな」と思いますね。
――菅田さんの新しい魅力を感じますか?
神木：感じます。菅田さんとは『コントが始まる』でも共演させていただいていますが、100％のパワーをずっと出し続ける姿は今回初めて見ました。普段ももちろん元気ですけど、今回は全力で言葉をぶつけてくる。久部としても、そして菅田さん自身も、僕ら全員を引っ張ってくれる大きな存在です。
三谷：84年当時はものすごく熱い時代。その色を背負っているのが久部であり、それを演じる菅田さんの熱量がドラマ全体を引っ張っている。横で冷静に見ているのが蓬莱。この2人のコンビは昔でいう勝新太郎さんと田村高廣さんのような関係ですね。
○1984年の輝きを描くことで「現代へのメッセージに」
――改めてご自身をモチーフにした人物を登場させる狙い、そして今この時代に1984年を舞台にする意義というのは何でしょうか?
三谷：僕は20代後半、渋谷のストリップ劇場でバイトをしていて、ショーの合間にやるコントの台本を書いていました。その自分を投影させた人物を出すことで、当時を描きたかったんです。今は不安なことがいろいろあって、固定概念がどんどん崩されていく時代。それは悪いことだとは思わないんですけども、先がどうなるか分からない不安は常にあるように感じます。絶対永遠に続くと思っていたものが、どんどん崩れていく。でも80年代は、永遠の夢を信じて熱気にあふれていた。あの輝きを描くことで、現代の人たちへのメッセージやエールになればと思いました。
――神木さんは1984年という時代をどう受け止めましたか?
神木：僕は1993年生まれで知らない時代ですが、現場に入って「元気だな」と思いました。新しい商品や出来事に「何これ! どうやって使うの!?」と盛り上がる。全てを初めて体験するような新鮮さ。今は情報があふれていて、新しいものも「これはあれの応用でしょ」と思えてしまう。でも当時はすべてが未知で、目がキラキラしていた時代だと思います。
――1984年当時の渋谷を再現した巨大なオープンセットを建てての撮影ですが、いかがでしたか?
三谷：本当にタイムスリップした感覚でした。ストリップ劇場や控室、芸人と稽古したアパートまで完全に再現されていた。あの頃の自分に「これがいずれドラマになるんだよ」と教えてあげたいくらい。物語は9割フィクションですが、舞台設定は自分の体験に近いです。
神木：夜のシーン、道路を濡らしてネオンが反射していたのがすごくきれいでした。色使いも今と違っていて、ノスタルジックでネオ東京のよう。怪しげな路地には危険も楽しみも潜んでいて、そのミステリアスさが魅力的でした。絶対映えると思って、たくさん写真を撮りました(笑)
