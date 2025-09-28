◇プロ野球セ・リーグ 巨人9ー8DeNA（27日、横浜スタジアム）

巨人はDeNAに逆転勝利し、連敗を「3」でストップ。勝ち越しタイムリーを放った佐々木俊輔選手が喜びを語りました。

チームは4点ビハインドの9回、1アウトから連打でチャンスをつくると岡本和真選手と中山礼都選手のタイムリーで1点差。なおも2アウト満塁のチャンスで佐々木俊輔選手がライトへの2点タイムリーを放ち、勝ち越しに成功しました。

試合後、佐々木選手は「なんとか前に飛ばすことだけを考えて打席に入りました」と語り、「体が勝手に反応して、良いところに飛んでくれたなという感じです。打てるボールはいくというつもりで入っていたので、なんとか体が反応してくれました」と振り返りました。

クライマックスシリーズ2位進出へ1つも負けられない状況ですが「逆転勝利ということもあって、すごく今後につながる勝ちになったと思います。本当に全試合に勝って、CSを東京ドームでできるように自分たちも頑張るので、ご声援のほどよろしくお願いいたします」とレギュラーシーズン残り3試合へ意気込みました。