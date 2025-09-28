timeleszの橋本将生（25）がこのほど、都内でテレビ東京の主演ドラマ「ひと夏の共犯者」（来月3日スタート、金曜深夜0・12）の制作発表を行った。

ウェブ漫画が原作で、大学生が推しのアイドルとの同居生活をきっかけに殺人事件に巻き込まれるラブサスペンス。今年2月にグループに加入し、連続ドラマ初出演にして初主演。オファーを聞いた時は「マネジャーさんに怒られるかと思ったら、ドラマのお話でうれしかった」と回顧。「timeleszを背負って頑張ろうと思った」と強い思いで作品に臨んでいる。

メンバーからも祝福された。役者としての経験も多い菊池風磨（30）からは「台本は現場で開かない」と“極意”を授けられ「まだ一度も開いてません」と胸を張った。

もう一つの番組の顔となる主題歌「Limited Nights」もグループで担当。「どこか艶があってひと夏のはかなさや葛藤がイメージされた曲。歌謡チックな曲調で、凄く僕も好き」とお気に入りの一曲。「歌い出しやラストサビの前を歌わせていただいているので、聴いていただけたら」とアピールした。