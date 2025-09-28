プロ野球パ・リーグは27日、各地で3試合が行われました。

優勝へ王手をかけた首位ソフトバンクは、5位西武と対戦。先発・有原航平投手が先頭から連打を浴び初回に先制を許すも、即座に打線が反撃を見せます。2回に野村勇選手のタイムリーで同点に追いつくと、5回には直近2試合連続で決勝打を放っていた栗原陵矢選手の2点タイムリーで勝ち越し。さらに柳町達選手もタイムリーで続き、リードを広げました。投げては有原投手が7回1失点。以降を藤井皓哉投手と杉山一樹投手が無失点に抑え、ソフトバンクが2年連続のリーグ優勝を果たしました。

2位日本ハムは6位ロッテと対戦。初回には、対する種市篤暉投手の前に三者連続三振とされるも、2回に清宮幸太郎選手のソロHRで先制に成功します。さらに3回には連打から矢澤宏太選手のタイムリーで得点。この2点を先発・達孝太投手が守り抜き、9回無失点とプロ初の完封勝利をあげました。そんな中でも、ロッテの先発・種市投手も自己最速タイの155キロ、自己最多の15奪三振を記録するなど力投。圧巻の投手戦を披露しました。

3位争いを見せていたオリックスと楽天は、京セラドームで直接対決に挑みました。3位オリックス・山下舜平大投手と4位楽天・荘司康誠投手の両先発による投げ合いは、4回まで均衡の投手戦。しかしこれを破ったのはオリックスでした。5回、先頭の森友哉選手が死球で出塁すると、続く紅林弘太郎選手の確信2ランで先制。以降は両投手陣の力投もあり、追加点なくゲームセット。オリックスが完封勝利を収めました。

この結果、上位3チームの順位が確定。1位ソフトバンク、2位日本ハム、3位オリックスがCS進出を決めました。ロッテの最下位も確定する中、4位楽天と5位西武のゲーム差は2.5。両チームとも残り試合数は「6」となっており、今後の戦いにも注目です。

▽27日のパ・リーグ結果

◆ソフトバンク4-1西武

勝利投手【ソフトバンク】有原航平(13勝9敗)

敗戦投手【西武】郄橋光成 (8勝8敗)

セーブ【ソフトバンク】杉山一樹 (3勝4敗30S)

◆日本ハム2-0ロッテ

勝利投手【日本ハム】達孝太(8勝2敗)

敗戦投手【ロッテ】種市篤暉 (8勝8敗)

本塁打【日本ハム】清宮幸太郎12号

◆オリックス2-0楽天勝利投手【オリックス】山下舜平大 (1勝)敗戦投手【楽天】荘司康誠(4勝4敗)セーブ【オリックス】マチャド (3勝6敗28S)本塁打【オリックス】紅林弘太郎8号