【リーグドゥ】ナンシー0−1スタッド・ランス（日本時間9月27日／スタッド・マルセル＝ピコー）

【映像】高速クロスでゴールをお膳立てした瞬間

スタッド・ランスに所属する中村敬斗がまたしてもゴールを演出した。

日本時間27日、リーグドゥ（フランス2部）第8節でスタッド・ランスはナンシーと対戦。先発出場した中村は、ゴールレスで迎えた48分に先制点を呼び込んだ。

左サイドでセルヒオ・アキエメからのパスを受けた中村は、ワントラップでボックス内にボールを運ぶと、左足の鋭い振りでクロスを供給。飛び込んだFWアミン・サラマにピンポイントで届いたボールは惜しくもシュートに持ち込めずに流れたものの、相手に当たったボールが再びサラマの足元に。するとフランス人FWはこのボールをゴールに背を向けたままヒールで流し込み、アウェイチームが先制に成功。直後、サラマを中心に歓喜の輪ができると、中村も同様に仲間に労われた。

このゴールを見守ったファンは、起点となった中村のプレーについてSNSでリアクション。「ナイスクロス！」「この連携は素晴らしい」「完全復活！」「ボール持つとワクワクする」「勢いが止まらない」「もはや“決勝ゴール製造機”じゃん」「絶好調！」「2部にいる選手じゃないよなぁ」と多くの称賛のコメントが寄せられていた。

試合はその後、この1点で逃げ切ったスタッド・ランスが連勝。今季は開幕から合流が遅れた中村は、前節のゴールを含め、これで3試合で4得点に関与。揃ってフル出場を果たした関根大輝と共に、日本人キープレーヤーが圧巻のパフォーマンスを示した。

（ABEMA de DAZN／リーグドゥ）