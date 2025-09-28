恋川春町が切腹…打ちひしがれる松平定信に視聴者最注目 『べらぼう』第36話画面注視データを分析
●布団に顔をうずめて嗚咽…これまでのやり方を自問
テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、21日に放送されたNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第36話「鸚鵡(おうむ)のけりは鴨(かも)」の視聴分析をまとめた。
岡山天音＝『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第36話より (C)NHK
○「死してなお、世を笑わすべきと考えたのではないかと」
最も注目されたのは20時40〜42分で、注目度72.9％。松平定信(井上祐貴)が松平信義(林家正蔵)から、恋川春町(岡山天音)が腹を切った報告を受けるシーンだ。
「亡くなった?」定信は、信義の思いもよらぬ知らせに大きな衝撃を受けた。「はい。腹を切り、かつ…ハハハハハ! 豆腐の角に頭をぶつけて」信義は涙をこらえている。「ご公儀を謀ったことに倉橋格としては腹を切って詫びるべきと、恋川春町としては死してなお、世を笑わすべきと考えたのではないかと、版元の蔦屋重三郎は申しておりました」信義の口上から、春町の悲痛な覚悟が伝わってくる。
「1人の至極真面目な男が武家として、戯作者としての分をそれぞれわきまえ、まっとうしたのではないかと越中守様にお伝えいただきたい。そして戯れば、腹を切られねばならぬ世とは一体誰を幸せにするのか。学もない本屋風情には、分かりかねるとそう申しておりました」自邸へと戻り寝室に入った定信だが、その信義の言葉を忘れることはできなかった。定信は布団に顔をうずめて嗚咽(おえつ)を漏らし、おのれのこれまでのやり方を自問した。
『べらぼう』第36話の毎分注視データ推移
○空回りを続ける定信と、部下思いの信義にコメント続出
注目された理由は、自身が招いた結果に打ちひしがれる定信に、視聴者の注目が集まったと考えられる。
前回は黄表紙に取り上げられ、上機嫌だった定信だが、本多忠籌(矢島健一)から渡された『鸚鵡返文武二道』で、自身の打ち出した文武奨励策が風刺されていると知り激怒する。問題の黄表紙3冊は即座に絶版。朋誠堂喜三二(尾美としのり)は筆を折り、国元へ戻ることになり、春町は定信に呼び出される。追い詰められた春町が腹を切ると、定信は自分の対応が、死者を出す結果となったことに衝撃を受けた。
SNSでは「定信くんも小藩に対し老中が脅せばこうなると気付かないないのはちょっと見通しが甘過ぎたね」「定信くんの言う文武に優れた武士って春町先生のことなんだよね。とんでもなく皮肉な結末になったね」「部下が責任取って腹を切りました、って言えばそれで済むのに、顛末まで全部伝えてこんな世に誰がしたまで言う殿の気持ちがつれぇわ」と、空回りを続ける定信と、部下思いの信義に多くのコメントが集まっている。
前回の初登場時より、理想の上司として話題となっている松平信義は、駿河小島藩の第五代藩主。越後村松藩主・堀直尭の次男として生まれ、先代藩主・松平昌信の娘と婚姻し婿養子として松平家に入り、昌信が1771(明和8)年に亡くなると家督を継ぐ。1758(宝暦8)年頃、幕府の命により浅畑沼の新田開発が進められたが、その際、長尾川の流路を変更する新川の工事が計画され、瀬名村の農民たちは水利権の喪失や農地への悪影響を懸念して反対した。村人たちは命がけで幕府に直訴し、約90年にもわたる訴訟と交渉が続いた。1796(寛政8)年に信義が巴川を検分し争いが終結した。
小島藩は駿河国に置かれた石高1万石の小藩で、滝脇松平家が代々治めた。財政的には常に厳しかったものの、約200年間存続した。小島藩と同規模の1万石の小藩といえば、陸奥下村藩がある。1787(天明7)年、老中・田沼意次(渡辺謙)が失脚し、相良藩5万7000石から1万石に減封された後、嫡男・田沼意知(宮沢氷魚)の息子である田沼意明が田沼家の家督を継ぎ、その後立藩して生まれたのが陸奥下村藩だ。陸奥下村藩は、五代藩主・田沼意正が1823(文政6)年に時の老中・水野忠成や十一代将軍・徳川家斉の取り成しで意次時代の旧領の相良へ再び転封されると廃藩となった。
●ぼう然と立ち尽くす蔦重
2番目に注目されたのは20時20時31分で、注目度71.5％。追い詰められた恋川春町が切腹するシーンだ。
国元へ戻る朋誠堂喜三二の盛大な送別会が吉原の駿河屋で開かれた夜、春町は自宅で1人白装束に身を包んでいた。三方に置かれた短刀が淡い光を放ち、室内には張り詰めた空気が充満している。春町はせき払いをすると短刀を手に取り、三方を腰の後ろへと押しやり、「はあ、はあ、ふう」と息を整え覚悟を固めると、自らの腹に一気に短刀を突き立てた。
耕書堂に戻った蔦重(横浜流星)は、てい(橋本愛)から春町を見かけたと知らされる。蔦重がいぶかしんでいると、誰かが激しく戸板を叩いた。「蔦重! 蔦重!」声の主は喜三二である。喜三二の切羽詰まった様子から、ただ事ではないことが容易に察せられる。蔦重が戸を開けるや否や、喜三二は蔦重にしなだれかかり肩をつかむ。「春町が…腹、切ったって…」喜三二は声を震わせてそう言った。まさかの知らせに、ていは目を見開いて顔を引きつらせる。そして蔦重は、その場でただぼう然と立ち尽くした。
○「絶望感がマシマシの描写すごかった」
このシーンは、戯作者・恋川春町の最期に視聴者ががく然となったと考えられる。
筆を折り、国元へ戻ることになった喜三ニだったが、蔦重は一計を案じ、仲間たちと協力して喜三ニに作家を続けさせることに成功した。また、春町のために新しい人別を駿河屋市右衛門(高橋克実)に用意してもらい、うまく難局を乗り切ったと確信していたところ、突然知らされた悲報に大きな衝撃を受ける。小田新之助(井之脇海)や田沼意次など、親しい人を次々と失ってきた蔦重だが、今回は平秩東作と春町を亡くしてしまった。松平定信による統制がますます厳しくなる中、蔦重は徐々に追い詰められていく。
SNSでは「介錯もなしに切腹するなんて、その思い切りのよさ…」「信義さまから逐電の話が出たときに春町先生どうなるか察したけど信じたくなかった」「まあさんからしたら春町が腹きるなんて信じられんよな…絶望感がマシマシの描写すごかった」と春町の壮絶な最期が話題となった。
春町の切腹の原因となった遺作『鸚鵡返文武二道』は、1789(寛政元)年正月に恋川春町作・北尾政美(高島豪志)画の黄表紙作品。前年1788(天明8)年に出版された朋誠堂喜三二の『文武二道万石通』の後編という位置づけであり、また幕府老中・松平定信が著した教論書『鸚鵡言』を風刺した内容となっている。平安時代・醍醐天皇の時代を舞台に文武両道を奨励する帝と補佐役である菅秀才による改革が、庶民の誤解によって滑稽な騒動へと発展する様子を描いている。
春町は戯作者として活躍する一方、1787(天明7)年に年寄本役に就任している。年寄は藩主を補佐し、政治・行政・司法・軍事など幅広い分野を統括する役職で、本役は臨時や加役ではなく正式な役職として任ぜられていることを意味する。つまり春町は藩の正式な年寄ということだ。春町の石高は120石となっている。1石は約1両で1両は現在の価値でおよそ10万円なので、春町の年収は約1,200万円。禄高だけで見るとかなりの高給取りといえる。
●破り捨てられた遺書
3番目に注目されたシーンは20時36分で、注目度69.7％。恋川春町が遺書をしたためるシーンだ。
朋誠堂喜三二とともに春町の自宅を訪れた蔦重は、静かに横たわる春町の亡骸と対面した。春町の妻・しず(谷村美月)から黄表紙に書かれた辞世の句を渡された蔦重は、くずかごに破り捨てられた紙片があるのに気が付くと、「御新造様、こちら触ってもよろしいですか?」としずに断りを入れ、1枚ずつつなぎ合わせていった。それは春町が心中を吐露した遺書だった。
松平定信は春町を仮病と見抜いており、このままでは自家はともかく、小島藩松平家や蔦屋たちにも累が及ぶと考えた春町はすべてをまるく収めるにはもはや切腹しかないと考えたのだ。しかし、途中まで書き進めるうちに、この遺書は恩着せがましいと思い破り捨てたのだろう。生真面目な春町らしい、覚悟の決め方だった。
○「最高にべらぼうだよ春町先生」
ここは、春町の切ない決断に視聴者の関心が集まったと考えられる。
松平定信からの追及を逃れるため、蔦重は春町に死を偽装して別人になり替わる策を提案し、主君・松平信義も春町を守るために同意するが、小細工を見抜いた定信は、直接春町の自邸を訪れることとした。万策尽きた信義は春町に逐電を勧めるが、春町は敬愛する主にこれ以上迷惑をかけられないと判断し、覚悟を決める。
SNSでは「武士としても戯作者としても真面目過ぎる最後だよ。最高にべらぼうだよ春町先生」「一世一代の命を張った一発ネタなんだろうけど笑えないよ春町先生…」「春町先生、真面目過ぎるが故に切腹を選んでしまったのがツライ」と、春町を偲ぶ投稿が集まっている。
このシーンでは春町の妻・しずが初めて登場したが、彼女と春町は喜三二の紹介で知り合ったようだ。春町と喜三二の親密さがよく分かる。しずを演じる谷村美月はホリプロ・ブッキング・エージェンシーに所属する大阪府出身の35歳。大河ドラマは2013年『八重の桜』以来2度目の出演。谷村と恋川春町を演じる岡山天音は、池井戸潤原作の2018年の映画『空飛ぶタイヤ』で共演している。この映画には次郎兵衛役の中村蒼や、丈右衛門だった男役の矢野聖人も出演している。
●関智一は「蔦屋のくせに生意気だぞ」
第36話「鸚鵡のけりは鴨」では1789(寛政元)年の様子が描かれた。
松平定信が黄表紙好きと知る蔦重は定信を甘く見ていた。定信の政治を皮肉った黄表紙の出版を断行する蔦重だが、妻のていや鶴屋喜右衛門(風間俊介)の懸念通り、事態は悪化の一途をたどる。定信の怒りを買った3作の黄表紙は絶版。恋川春町は腹を切り、蔦重たちは悲しみに暮れた。
注目度トップ3以外の見どころとしては、奥村屋源六(関智一)が調子に乗っている蔦重に「蔦屋のくせに生意気だぞ」というシーンが挙げられる。これは関が演じている『ドラえもん』の主要キャラクター・骨川スネ夫の有名なセリフである「のび太のくせに生意気だぞ」のオマージュ。関のファンが即座に反応し、SNSで話題となった。
次に、定信と一橋治済(生田斗真)が対立を深めるシーンが挙げられる。アイヌ民族による武装蜂起「クナシリ・メナシの戦い」の原因が松前藩の圧政にあると判断した定信は、松前藩の上知を上申するが、治済は定信こそが「田沼病」ではないかと指摘する。徳川治貞(高橋秀樹)は定信をフォローしたが、治済は恋川春町の『悦贔屓蝦夷押領』をネタにさらに追い込みをかける。治済と定信の関係は回を重ねるごとに悪化していく。
そして喜三二の送別会のシーンでは吉原の面々が久しぶりに登場した。りつ(安達祐実)や扇屋宇右衛門(山路和弘)をはじめ、花魁・松の井改めおちよ(久保田紗友)の再登場に視聴者の注目が集まっている。無事に年季が明けて、手習いの師匠と一緒になった幸せな姿を見せてくれた。手習いとは町人・農民の子どもたちが読み書き・そろばんなどの基礎教育を受けること。今でいう塾の先生だろうか。元花魁は不幸な人生を歩む者が多いので、おちよには幸せになってほしい。
また、蔦重たちが病床の平秩東作(木村了)を見舞うシーンがあったが、この場面では東作が蔦重や大田南畝(桐谷健太)、須原屋市兵衛(里見浩太朗)に、平賀源内(安田顕)を見たと言った。東作はその後亡くなってしまうが、この言葉が非常に気になる。
前回でも、鳥山石燕(片岡鶴太郎)が亡くなった際に、流水文様という源内を思い起こさせる演出があった。本作では源内の死は明言されておらず、田沼意次によって逃がされたという可能性が残されている。源内の回想シーンがたびたび流されていることに加え、今回の東作の証言で源内の生存説が真実味を帯びてきたように感じるのは筆者だけだろうか。
きょう28日に放送される第37話「地獄に京伝」では、耕書堂お抱えの作家が蔦重のもとから去り、松平定信はさらに質素倹約を進める。そんな中、蔦重は吉原のために新たな企画を立てるが、ていが反対する。
(C)NHK
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。 この著者の記事一覧はこちら
(C)NHK
