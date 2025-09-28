ÅÅ¼ÖÆâ¤Ç²»³Ú¤òÂç²»ÎÌ¤ÇÎ®¤¹¡È¶âÈ±½÷»Ò¹âÀ¸¡É ¢ª Ãí°Õ¤µ¤ì¤¿¸å¤Î¡ÚÂÐ±þ¡Û¤Ë¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤À¤Ê¡×
¶âÈ±¤ËÀ©Éþ¤òÃåÊø¤·¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¡£
ÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤Ç²»Ï³¤ì¤òÃí°Õ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤¬ÊÖ¤·¤¿¡È°Õ³°¤Ê¤Ò¤È¸À¡É¤Ë¡¢¼ÖÆâ¤Î¶õµ¤¤¬°ìÊÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤Ç¾¡¼ê¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¿¾Ê¤·¤¿¤Î¡×¤ÈÉ®¼Ô¤ÎÃÎ¿Í¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢ÅÅ¼ÖÆâ¤Ç¤Î¿´²¹¤Þ¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²»Ï³¤ì
¤¢¤ëÄ«¤ÎÄÌ¶ÐÅÅ¼ÖÆâ¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÀÅ¤«¤Ê¼ÖÆâ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÍÁ³Âç¤¤Ê²»³Ú¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î²»¤ÎÀè¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¶âÈ±¤ÇÀ©Éþ¤òÃåÊø¤·¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¡£
BluetoothÀÜÂ³¤ò»È¤Ã¤Æ¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¤Ï¤Ã¤¤ê¤È²»¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥á¥¿¥ë·Ï¤Î¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ç¡¢·ã¤·¤á¤Î²»³Ú¤Ë¼ÖÆâ¤¬º¤ÏÇ¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãí°Õ¤¹¤ë¤È¡©
¤¹¤ë¤È¸þ¤«¤¤¤ÎÀÊ¤Ë¤¤¤¿60Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤¬¡¢Èà½÷¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ä¤µ¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È²»¡¢Âç¤¤¤¤«¤â¤Í¡×
¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×
½÷»Ò¹âÀ¸¤Ï°ì½Ö¡¢ÌÜ¤ò¸«³«¤¤¤ÆÃËÀ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Î¾¡¼ê¤ÊÀèÆþ´Ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Æ¤Ã¤¤êÌµ»ë¤«È¿È¯¤¹¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿»ä¡£
¤Ç¤â¡¢Í½ÁÛ¤ËÈ¿¤·¤ÆÈà½÷¤Ï¤¹¤Ã¤È¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò³°¤·¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¼Õºá¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ª¡×
¡ÖÁ´Á³µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
ÁÇÄ¾¤Ê½÷»Ò¹âÀ¸
¤½¤·¤Æ¿ôÉÃ¸å¡¢¾¯¤·¾È¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤³¤¦Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤à¤·¤í¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¼ÖÆâ¤¬¥Õ¥Ã¤ÈÏÂ¤ó¤À¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¼Õºá¤Ë²Ã¤¨¤ÆÈà½÷¤¬È¯¤·¤¿´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢Ãí°Õ¤·¤¿ÃËÀ¤â¼þ°Ï¤Î¾èµÒ¤â¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢Èà½÷¤Ï¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬¥¹¥Þ¥Û¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢²»ÎÌ¤ò²¼¤²¤Æ²»³Ú¤òºÆ³«¡£
²þ¤á¤ÆÈà½÷¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿»ÑÀª¤ÇÇØ¶Ú¤ò¥Ô¥Ã¤È¿¤Ð¤·¤ÆºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¤È¤Æ¤â¹¥°õ¾Ý¤Ë±Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
È¿¾Ê
¡ÈÇÉ¼ê¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Î¹â¹»À¸¡á¥Þ¥Êー¤¬°¤¤¡É¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¹þ¤ß¤ò·Ú¤ä¤«¤ËÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ø¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¿Í¤òÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¼«Ê¬¤Î¶ò¤«¤µ¤ËÈ¿¾Ê¤·¤¿»ä¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼Õºá¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´¶¼Õ¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÁÇÄ¾¤µ¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå¡¦½÷À²ñ¼Ò°÷¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯8·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FTN¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡§°ìÀ¥¤¢¤¤
¸µºî²È»ÖË¾¤ÎÀì¶È¥é¥¤¥¿ー¡£¾®Àâ¤ò»Ö¤·¤¿ºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿½÷À¤Ø¤Î¼èºà¤È¼¹É®³èÆ°¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¡¢¸½ºß¤Ï½÷À¤Î¿ÍÀ¸·±¤Ë·Ò¤¬¤ëµ»ö¼¹É®¤òÀìÌç¤Ë¤¹¤ë¡£ÆÃ¤Ë½÷Æ±»Î¤ÎÍ§¾ð¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¡¢²Ç¸ÈÌäÂê¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÃæ¿´¤ËFTN¤Ç¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤È¼¹É®¤ò¹Ô¤¦¡£