timelesz橋本将生（25）が、主演するテレビ東京系連続ドラマ「ひと夏の共犯者」（10月3日スタート、金曜深夜0時12分）記者会見をこのほど都内で行った。

ドラマ初出演にして初主演。決まった時の心境を振り返り「マネジャーに急に呼び出されたので、最初は怒られるのかと思ったが、ドラマのお話だった。まさか主演でやらせていただけると思っていなかったので、幸せだな、恵まれているな、ありがたいことだと思いました」。

メンバーからも「おめでとう」と祝福されたとし、「より一層timeleszを背負って頑張ります」。菊池風磨から「台本は現場で開かない」とアドバイスを受けたことも明かし「まだ1度も開いていません」と話した。

推しのアイドルの二面性を知り、すべてを捧げて“共犯”となっていく大学生役を演じている。自身の二面性について聞かれると「見た目や雰囲気でクールキャラと言われることが多いのですが、人と話すのが好きで、楽しいことが大好き。言葉を選ばずに言うと、『バカだね』と言われたりします」と笑顔。共演の恒松祐里（26）から「しゃべっていないところを見たことがない。基本誰かとしゃべっている」と明かされ、照れ笑いしていた。