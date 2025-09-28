「はだのふるさと大使」を務めるロックバンドLUNA SEAのドラマー真矢（55）が27日、地元の神奈川・秦野市で行われた「秦野たばこ祭」のみこしパレードに出席した。8日に脳腫瘍を公表後、初の公の場となった。

グレーの法被を羽織り、車いすで登場すると、会場を埋め尽くしたファンから「真矢！」と声援を浴びた。車いすから立ち上がり、拡声器を持つと「必ず復帰して、ドラムスティックを持つ日は必ず来ると思います」と宣言。「待っていてください！」と伝えると、ファンから「待ってる！」と声が上がった。

「最近驚いたニュースがあって。顔認証ができないほどやせこけた、と（報道が）ありました。それが一番ビビりました」と切り出し、「（やせこけておらず）この通り元気ですので、皆さんご安心して、たばこ祭を思い切り楽しんでください！」と呼びかけた。会場からは「楽しむよ！」「ありがとう！」「真矢さん頑張って！」など、まるでライブのような大歓声が上がった。

式典では「回復祈願 顧問真矢」と書かれたみこしに、手助けを借りつつ登った。拍子木を持ち一本締めを披露し、笑顔も見せた。秦野市を通じてコメントも発表。「幼い頃から欠かさずに参加していました。6歳の頃からバチを握り、自分のドラムのルーツにもなっています」と明かし「今年は体調を崩してしまいましたが、どうしても秦野たばこ祭だけは、少しでも参加したかったので、無理をいって参加しました」とあふれる地元愛を強調した。

真矢は今月8日、自身のSNSで脳腫瘍との闘病を公表。20年に大腸がんのステージ4が発覚していたことも明かした。7回の手術と抗がん剤治療、放射線療法を併用し、ライブを続けてきたという。祭りで受けた温かい声援を復帰への力にし、地元やファンに勇気を与える。【川田和博】