¾®Æü¸þÊ¸À¤¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¡Ö¶ÛÄ¥´¶¤¿¤ë¤ä¡Ä¡×
ÇÐÍ¥¤Î¾®Æü¸þÊ¸À¤¤¬26Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥óÂç´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢Å·³¤Í´´õ¡¢ÅÄÃæÅ¯»Ê¡¢Â®¿å¤â¤³¤ß¤Á¡¢ÎëÌÚ¹À²ð¡¢ÄÍÃÏÉð²í¡¢¤Ç¤ó¤Ç¤ó¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¾®Æü¸þÊ¸À¤
16Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¿·¥·¡¼¥º¥ó(Ëè½µÌÚÍË21:00¡Á)¤ÎÂè1ÏÃ¤Ë¤Ï¡¢»³ËÜ¹Ì»Ë¤È¼ãÂ¼ËãÍ³Èþ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Å·³¤¤Ï¡Ö¤ªÆóÊý¤È¤â¤ª»Å»ö¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼èÄ´¼¼¤Ç¸þ¤«¤¤¹ç¤¦¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ã¤¦¡£¤ªÆó¿Í¤â¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤éÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹¤â·Þ¤¨·â¤Ä´¶¤¸¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¥·¥Ó¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¼èÄ´¼¼¤Î¥»¥Ã¥È¤Ï¤ä¤Ï¤êÆÈÆÃ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¾®Æü¸þ¤â¡Ö¥²¥¹¥È¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤ËÍè¤¿¤¯¤Ê¤¤!¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡ÖÀäÂÐ¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤è! ¤½¤ì¤ÇºÇ¸å¤Ë¤Ï¿¿ÊÉ(Å·³¤)¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤¢¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¿¤ë¤ä¡Ä¡Ä¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄÍÃÏ¤â¡Ö¤¢¤ÎÌµµ¡¼Á¤Ê¥°¥ì¡¼¤ÎÉô²°¤ÇÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç²¿Æü´Ö¤â»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢³§¤µ¤óÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤! Å·³¤¤µ¤ó¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤·¤ç!?¡×¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¾®Æü¸þÊ¸À¤
16Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¿·¥·¡¼¥º¥ó(Ëè½µÌÚÍË21:00¡Á)¤ÎÂè1ÏÃ¤Ë¤Ï¡¢»³ËÜ¹Ì»Ë¤È¼ãÂ¼ËãÍ³Èþ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Å·³¤¤Ï¡Ö¤ªÆóÊý¤È¤â¤ª»Å»ö¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼èÄ´¼¼¤Ç¸þ¤«¤¤¹ç¤¦¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ã¤¦¡£¤ªÆó¿Í¤â¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤éÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹¤â·Þ¤¨·â¤Ä´¶¤¸¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¥·¥Ó¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄÍÃÏ¤â¡Ö¤¢¤ÎÌµµ¡¼Á¤Ê¥°¥ì¡¼¤ÎÉô²°¤ÇÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç²¿Æü´Ö¤â»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢³§¤µ¤óÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤! Å·³¤¤µ¤ó¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤·¤ç!?¡×¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£