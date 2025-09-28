¶¥ÇÏ³¦¤Ë¾×·â¡Ö²¿²ó¸«¤Æ¤â1Æ¬¤À¤±¥Ð¥¤¥¯¡×¡¡ºÇ¶¯¥Þ¥¤¥ë½÷²¦¤Î°Û¼¡¸µ¹ëµÓ¡Ö¤³¤ì¡¢¥Þ¥¸¶¯¤¹¤®¤¿¡×
28Æü¤ËG1¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS
¡¡Ãæ±û¶¥ÇÏ¤Î½©G1³«ËëÀï¤È¤Ê¤ë¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¤Ï28Æü¡¢Ãæ»³¼Ç1200¥á¡¼¥È¥ë¤òÉñÂæ¤ËÁè¤ï¤ì¤ë¡£JRA¡ÊÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¡Ë¤Ï¸ø¼°X¤Ë2020Ç¯¤ÎÆ±¥ì¡¼¥¹¤ÎÄ¾Àþ¤Î±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£¹ëµÓ¤Çº¹¤·ÀÚ¤Ã¤¿Ì¾ÌÆ¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¤Î½ÐÁöÇÏ¤Ë¤Ï¡¢½Õ¤Î¹â¾¾µÜµÇ°¤òÀ©¤·¤¿¥µ¥È¥Î¥ì¡¼¥ô¡¢ºòÇ¯ÇÆ¼Ô¤Î¥ë¥¬¥ë¡¢°ìºòÇ¯¤Î½÷²¦¡¦¥Þ¥Þ¥³¥Á¥ã¤äÈá´ê¤ÎG1½éÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥Ê¥à¥é¥¯¥ì¥¢¤Ê¤É¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹3ÆüÁ°¤Î25Æü¡¢JRA¤Ï¸ø¼°X¤Ë2020Ç¯¤ÎÆ±¥ì¡¼¥¹¤ÎÄ¾Àþ¤Î±ÇÁü¤òÅê¹Æ¡£Ì¾ÌÆ¥°¥é¥ó¥¢¥ì¥°¥ê¥¢¤¬¹ë²÷¤Ëº¹¤·ÀÚ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥¸¤Ë¥ä¥Ð¤¤¤«¤â¡Ä¤È»×¤¤»Ï¤á¤¿ÌðÀè¤ËËöµÓÁ´³«¡ª¡×
¡Ö¤³¤ì¡¢¥Þ¥¸¶¯²á¤®¤¿¡×
¡Ö²¿²ó¤ß¤Æ¤â1Æ¬¤À¤±¥Ð¥¤¥¯¡×
¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â²¿¤«¤Î¾éÃÌ¤ß¤¿¤¤¤ÊµÓ¤Ç¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×
¡Ö¼¡¸µ°ã¤¤¤¹¤®¤Æ¹¥¤¾Ð¡×
¡¡¥°¥é¥ó¥¢¥ì¥°¥ê¥¢¤ÏÉã¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¢Êì¥¿¥Ô¥Ã¥Ä¥Õ¥é¥¤¡ÊÊì¤ÎÉã¥¿¥Ô¥Ã¥È¡Ë¤Î·ìÅý¤ÇÄÌ»»15Àï9¾¡¡£G1ÄÌ»»6¾¡¤òµó¤²¡¢2021Ç¯¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤òºÇ¸å¤Ë°úÂà¤·¤¿¡£
