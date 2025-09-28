¼¡´ü¡ÖGalaxy S26 Ultra¡×¡¢¿·µ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤Ç¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÁ´ÌÌÅª¤Ê¿Ê²½¤¬Ç»¸ü¡ª
¥µ¥à¥¹¥ó¤Î¼¡´ü¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×ºÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¡ÖGalaxy S26 Ultra¡×¤Ç¤Ï¡¢Íµ¡EL¤Î¿·ÁÇºà¤Èµ»½Ñ³×¿·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬¤µ¤é¤ËÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÇö·¿²½¤µ¤ì¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢ETNEWS¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤ÏS26 Ultra¸þ¤±Íµ¡EL¥Ñ¥Í¥ë¤ËºÇ¿·ÈÇ¤ÎÁÇºà¥»¥Ã¥È¡ÖM14¡×¤òºÎÍÑ¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢µ±ÅÙ¤ä¿§ºÆ¸½À¡¢È¯¸÷¸úÎ¨¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¡¢¥Ñ¥Í¥ë¼÷Ì¿¤â¿¤Ó¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Galaxy S26 Ultra¤Ï¥µ¥à¥¹¥ó¤ÎÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß°Ê³°¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢COE¡ÊColor Filter on Encapsulation¡Ëµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£
¤³¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÊÐ¸÷ÈÄ¤ò»È¤ï¤º¡¢¥«¥é¡¼¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÍµ¡EL¤ÎÉõ»ßÁØ¤ËÄ¾ÀÜ·ÁÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈ¿¼Í¤òÍÞ¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÊý¼°¤Ë¤è¤ê¡¢È¿¼ÍËÉ»ßÀÇ½¤ò¶¯²½¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÇö¤¯¤·¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤ò¸þ¾å¤Ç¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±ÍÍ¤ÎÊóÆ»¤Ï¤Û¤«¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤â½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¿®ØáÀ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢M14ÁÇºà¥»¥Ã¥È¤äCOEµ»½Ñ¤ÏS26 UltraÀìÍÑ¤È¤µ¤ì¡¢Pro¡Ê½¾Íè¤ÎÉ¸½à¥â¥Ç¥ë¡Ë¤äÄ¶Çö·¿¤ÎEdge¥â¥Ç¥ë¤Ë¤ÏÅëºÜ¤µ¤ì¤Ê¤¤ÌÏÍÍ¡£
¤Þ¤¿¡¢S26 Ultra¤Î²èÌÌ¤Ë¤ÏAI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤Î¤¾¤¸«¤òËÉ¤°¡ÖFlex Magic Pixel¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È±½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÌÌ¤Ç¤ÎÁ´ÌÌÅª¤Ê¿Ê²½¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Source: ETNews
via: Sammobile
