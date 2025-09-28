ビジュ大優勝ーーーッッ♡【ファミマ】パケ買いしたい「新作コラボ」って？

【ファミリーマート】では、スヌーピーなどのキャラクターでおなじみ「PEANUTSコミック」の誕生75周年を記念したコラボキャンペーンを実施中です。スヌーピーたちとコラボしたオリジナル商品が販売されるため、ファンなら見逃せません。そこで今回は、思わず手に取りたくなりそうなパッケージが魅力の、スイーツやドリンクをまとめました。

パッケージの可愛さに思わず手が伸びる

クッキーを運ぶスヌーピーのイラストが可愛いサンドイッチ「スヌーピー クッキー & クリーム」。ざくざくとした食感のクッキー & クリームは、白と黒のスヌーピーカラーをイメージしています。小腹が空いたときにぴったりな満足感を得られそう。

見た目も楽しめるロールケーキ

「チャーリー・ブラウン チョコバナナロールケーキ」は、ふんわりとしたスポンジ生地でチョコチップ入りバナナ風味クリームを包んでいます。スポンジ表面のジグザグとした模様は、チャーリー・ブラウンが着ている洋服の柄を表現しているんだとか。

海外風のおしゃれなパッケージにも注目

スヌーピーの好物の1つ、ドーナツをモチーフにした「スヌーピー チョコケーキドーナツ」。ケーキドーナツにチョコレートを練り込み、チョココーティングとバター風味のクランチをトッピングして仕上げています。朝食にもおやつにも食べやすいドーナツは、何度もリピ買いしたくなる予感。

はちみつとレモンの甘酸っぱい味わい

「ルーシーのレモネード」は、酸味のあるレモンにはちみつを合わせた甘酸っぱさと爽やかな飲み口が特徴。パッケージにデザインされているルーシーも、レモネードを飲んで涼しげな表情を浮かべているようです。さっぱりとした口当たりとほどよい甘みがクセになります。

おしゃれで可愛い「PEANUTSコミック」のキャラクターたちを楽しめる【ファミリーマート】の「新作コラボ」。キャンペーン期間中に対象商品を2個購入すると、今なら台紙付きダイカットステッカーが貰えます。気になる人は、お近くの店舗へぜひ足を運んでみて。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる