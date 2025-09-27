株式会社オートバックスセブンは、加盟店である株式会社オートバックス西日本販売とともに、山口県山口市に「オートバックス・山口小郡店」を2025年9月25日にリニューアルオープンした。

同店舗は、2012年に開業した「オートバックスタイヤ専門館小郡店」を業態変更し、タイヤに加えオイルやバッテリーなど幅広いカー用品やサービスを展開する店舗へとリニューアルした。さらにAI搭載「安心ピットカメラ」を導入し、作業状況をリアルタイムで確認できるなど、安心・信頼性の高いカーライフサポートを提供する。お近くの方は足を運んでみてはいかがだろうか。

～山口県内 オートバックス7店舗～

株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井勇吾）と加盟店契約を結んでいる株式会社オートバックス西日本販売（代表取締役：落合礼二）は、2012年2月16日にオープンした「オートバックスタイヤ専門館小郡店」を「オートバックス・山口小郡店」へ業態変更し、2025 年9月25日（木）にリニューアルオープンいたします。

これまでタイヤの専門店として営業してまいりましたが、今後はタイヤをはじめ、オイル、バッテリーなどのカー用品に加え、カーライフをより楽しんでいただける幅広い商品・サービスを展開してまいります。自動車整備に関する知識と技術、そして提案力を備えたスタッフが地域のお客様の安全・安心なカーライフを全力でサポートいたします。 また、AIを搭載した「安心ピットカメラ」を導入し、ピット作業の様子をリアルタイムでご覧いただける環境を整えました。Webサイトやスマートフォンから作業状況をご確認いただけ、より安心してご利用いただける信頼性の高いサービスの提供を目指してまいります。

店舗の概要は以下の通りです。

店舗名 オートバックス・山口小郡店 開店日 2025年9月25日（木） 所在地 〒754-0024 山口県山口市小郡若草町2-13 連絡先 TEL. 083-976-8877 ／ FAX. 083-976-8875 面積 売場240.18㎡／敷地1,856㎡ 駐車台数 27台 ピット台数 3台 営業時間 10:00～19:00 定休日 不定休 経営母体 株式会社オートバックス西日本販売 代表取締役 落合 礼二

ご参考：オートバックスグループ国内店舗数 計1,038店舗

オートバックス 512店舗 スーパーオートバックス 71店舗 オートバックスガレージ 1店舗 A PIT AUTOBACS 2店舗 オートバックスセコハン市場（※1） 18店舗 （15） Smart＋1（※2） 14店舗 （11） オートバックスエクスプレス 11店舗 オートバックスカーズ（※1） 409店舗（406）

※1：（ ）は内、併設店の数 ※2：（ ）は内、インショップの数

当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。

