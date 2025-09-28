£Õ¡½£²£°£×ÇÕ³«Ëë¡ÄÆüËÜ¤Ï½éÀï¥¨¥¸¥×¥È¤Ë£²¡½£°¡¡¼ç¾¤Î»Ô¸¶Íù²»¡¢ÀÐ°æµ×·Ñ¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÇòÀ±È¯¿Ê
¢¡£Õ¡½£²£°£×ÇÕ¢¦£±¼¡¥ê¡¼¥°Âè£±Àï¡¡ÆüËÜ£²¡½£°¥¨¥¸¥×¥È¡Ê£²£·Æü¡¦¥Á¥ê¡Ë
¡¡£Õ¡½£²£°£×ÇÕ¤¬£²£·Æü¡¢¥Á¥ê¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡££Õ¡½£²£°ÆüËÜÂåÉ½¤Ï£±¼¡¥ê¡¼¥°½éÀï¤Ç¥¨¥¸¥×¥È¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£²¡½£°¤ÇÇòÀ±È¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡£ÁÂåÉ½·Ð¸³¼Ô¤Î£Ç£Ë¥Ô¥µ¥Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ì¹¬ÅßËÙÈø¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë¡¢£Í£Æº´Æ£Î¶Ç·²ð¡Ê²¬»³¡Ë¡¢£Í£ÆÂç´ØÍ§æÆ¡ÊÀîºê¡Ë¤ä¡¢³¤³°ÁÈ¤Î´îÂ¿°íÌé¡Ê£Ò¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡Ë¡¢¾®¿ù·¼ÂÀ¡Ê¥æ¡¼¥ë¥´¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿½éÀï¡£ÆüËÜ¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÁ°Àþ¤«¤é¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤Æ°µÎÏ¤ò¤«¤±¡¢Á°È¾£¸Ê¬¤Ë£Æ£×¿ÀÅÄ¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤âÏÈ¤«¤é³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¥¨¥¸¥×¥È¤Î¸Ä¿Íµ»¤Ë¥×¥ì¥¹¤ò¤Ï¤¬¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢Á°È¾£±£·Ê¬¤Ë¤Ï¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤ÇÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Æ·èÄêµ¡¤òºî¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤ÏÁê¼ê¤Î¥·¥å¡¼¥È¥ß¥¹¤Ëµß¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÁ°È¾£²£¶Ê¬¤Ë£Í£ÆºØÆ£¤¬¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÅÝ¤µ¤ì¤Æ£Ð£Ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤Î£Ð£Ë¤ò¼ç¾¤Î£Ä£Æ»Ô¸¶¤¬ÎäÀÅ¤Ë¥´¡¼¥ëº¸¤Ë·è¤á¤ÆÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡Æ±£³£µÊ¬¤Ë¤Ï°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ£Ä£Æ¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¢¤òÁÀ¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢£Ç£Ë¥Ô¥µ¥Î¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¹¥¥»¡¼¥Ö¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Æ±£´£±Ê¬¤Ë¤Ï£Í£ÆÂç´Ø¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤âÁê¼ê£Ä£Æ¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç£Ä£Æ»Ô¸¶¤¬¹¥¼éÈ÷¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁ°È¾¤Ï£±¡½£°¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¸åÈ¾³«»ÏÁá¡¹¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤Ç¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¡¢£Í£Æº´Æ£¤¬¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤Ï£Ä£Æ¾®¿ù¤â¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¤¤¤¤Æþ¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¸åÈ¾£³Ê¬¤Ë£Í£ÆÀÐ°æ¤¬¡¢¥¨¥ê¥¢¤Î³°¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤ÇÊü¤Ã¤¿¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë±¦¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤Çµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Á°Àþ¤«¤é¤ÎÏ¢Æ°¤·¤¿¼éÈ÷¤È¡¢£Ä£Æ»Ô¸¶¡¢´îÂ¿¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿£Ä£Æ¥é¥¤¥ó¤¬¹â¤¤½¸ÃæÎÏ¤òÊÝ¤Á¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¡£½éÀï¤ò£²¡½£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÂè£²Àï¤Ç¥Á¥ê¡¢Âè£³Àï¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£