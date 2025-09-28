やす子、「この人の横イヤすぎる」関西の人気MCの勢いにSOS 小倉優子＆松井ケムリが“嘘”テーマにトーク
お笑い芸人のなるみ、黒田有（メッセンジャー）、タレントのホラン千秋がMCを務める読売テレビの特別番組『もんくもん』が、28日午後4時30分から、2週連続で放送される。1週目には、小倉優子、松井ケムリ（令和ロマン）、やす子が登場する。
【番組カット】珍エステで衝撃映像！足で踏まれるメッセンジャー黒田有
オープニングで、なるみから「もんくを言ってくださいという番組」とストレートな説明を受け、戸惑う初登場のやす子。「登場、締め」と書かれたカンペしか出されないと語る黒田は、東京の番組収録スタイルに、いきなり“もんく”全開。隣に座っているやす子は、その勢いに圧倒され「この人の横イヤすぎる」と思わずSOSを出す。
2016年の番組出演時から今回に至るまで、プライベートでいろいろあった小倉は、黒田から再婚について聞かれると、自らを「大事故物件」と謙遜気味に語る。すると黒田は「ホンマの事故物件はあの女」とホランを指差し、お決まりのトークバトルに発展する。
「針千本飲ませたい！ウソにまつわるもんく」と題して、「元カノのSNSをブロックした彼氏のウソ」「親の葬儀費用を無心してきたママ友のウソ」「推しのNMB48メンバーのウソ」など、街で聞いた衝撃エピソードが次々と飛び出す。スタジオでは、「最後までずっと（相方の）くるまさんって呼ばれることがある」というケムリの告白をきっかけに、ウソをテーマにしたトークを展開させていく。
このほか、黒田と黒木千晶アナウンサーによる恒例のロケ企画では、2つの話題スポットへ。「韓国から上陸した珍エステ」では2人とも顔を踏まれ、「前世鑑定ができる珍カフェ」では、「3164年前の黒田とホランの意外な関係」が明らかになる（？）。
