timelesz橋本将生、クールに見えて実は…「僕はバカだとは思ってない」
8人組グループ・timeleszの橋本将生が、都内で行われたテレビ東京ドラマ24『ひと夏の共犯者』会見に、ヒロインの恒松祐里と登壇した。
【写真】タートルネックで…秋らしい装いで登場した橋本将生
原作は、『財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜』、『ディアマイベイビー〜私があなたを支配するまで〜』（ともにテレ東）に続く、テレ東×アミューズクリエイティブスタジオが共同制作した完全オリジナルWEB漫画。
「最愛の推しは、殺人犯かもしれない…。」大学生の主人公・岩井巧巳（橋本）が、推しのアイドル・片桐澪（恒松）との夢のような同居生活を送るうちに、彼女の中にはもう1つの人格「眞希」がいることに気が付く…。巧巳は裏の顔である眞希に惹（ひ）かれるようになり、彼女のためにすべてを捧げ“共犯”となる道を選ぶ。「最愛の推し」を守るため、自分の手を汚しながらも墜ちていく男の逃避行ラブサスペンス。
“二面性”がテーマとなる今作にちなみ会見では橋本と恒松の二面性をチェック。見た目や雰囲気から「クール」と捉えられるという橋本だが「クールキャラと言われたりするけど実際は人と話すのがすきですし、楽しいことがすき」と紹介。恒松は「お会いするまでは物静かな方だと思っていましたけど、実際はすごくしゃべっていらして、基本、誰かとしゃべっている」と話好きな素顔を証言していた。
さらに橋本は「timeleszではじゃんけんひとつでめちゃくちゃ盛り上がれるんですけど一番楽しんでいるのは僕」とおちゃめさをみせ「最初は『クールだと思っていたけどクールじゃない』と言われます。言葉を選ばずにいうと『バカだよね』とか。僕はバカだとは思ってないんですけど」と苦笑していた。
