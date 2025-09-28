timelesz橋本将生、ドラマ初主演で「最初は怒られるかと…」 菊池風磨のアドバイスに従う
8人組グループ・timeleszの橋本将生が、都内で行われたテレビ東京ドラマ24『ひと夏の共犯者』会見に、ヒロインの恒松祐里と登壇した。連ドラ初出演にして初主演を担う橋本は「マネージャーさんに急に呼び出されたので、最初は怒られるかと思いました」とオファーを受けた際を振り返り笑いを誘った。
【写真】橋本将生が明かした“自分の二面性”
原作は、『財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜』、『ディアマイベイビー〜私があなたを支配するまで〜』（ともにテレ東）に続く、テレ東×アミューズクリエイティブスタジオが共同制作した完全オリジナルWEB漫画。
「最愛の推しは、殺人犯かもしれない…。」大学生の主人公・岩井巧巳（橋本）が、推しのアイドル・片桐澪（恒松）との夢のような同居生活を送るうちに、彼女の中にはもう1つの人格「眞希」がいることに気が付く…。巧巳は裏の顔である眞希に惹（ひ）かれるようになり、彼女のためにすべてを捧げ“共犯”となる道を選ぶ。「最愛の推し」を守るため、自分の手を汚しながらも墜ちていく男の逃避行ラブサスペンス。
改めて「まさか主演でやらせていただけるなんて。幸せだな、恵まれているな、ありがたいな、と思います。より一層timeleszを背負って頑張ろうと思いました」とやる気十分。メンバーからも祝ってもらったそうで、菊池風磨からは「『台本は現場で開かない』という言葉をいただいてまだ一度も開いていません」と従順にアドバイスに従っていることを明かした。
癒やしを求めて田舎へとやってきた巧巳にちなみ、自身は「メンバーとどこか旅行に行ったりもいいな」とし、「メンバーといたら、つらいことも乗り越えられる。プライベートでメンバーとしたいことは、夏なのでバーベキューとか温泉旅行をしたり、いろんなことをしたいです」と想像をふくらませていた。
また主題歌はtimeleszが歌う「Limited Nights」が採用。橋本は「どこかすごく艶がある。ひと夏の儚さや葛藤がイメージされてる。歌謡チックで僕もすきな曲調です。歌い出しを担当させていただいているので聞いていただければ」とおすすめしている。
