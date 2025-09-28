吉永小百合、『映画女優』『キューポラのある街』の思い出 出演作通して昭和100年振り返る『池上彰×吉永小百合 昭和100年』【見どころ】
きょう28日にテレ東系『池上彰×吉永小百合 昭和100年』（後6：30〜8：50）が放送される。テレ東初出演となる俳優の吉永小百合が、池上彰と共に自身の出演作を通して昭和を振り返る。
昭和100年となる今年、“昭和を知って未来へ繋げる”をコンセプトにこの100年間で日本が歩んできた成功と失敗の軌跡を振り返る特別番組の第2弾。今回は、吉永が演じた昭和という時代を大きなテーマにしつつ、最新主演映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』（10月31日公開、キノフィルムズ）で吉永が演じた登山家・田部井淳子さんの半生なども振り返りながら、未来へとつなぐキーワードを探る。
【見どころ】
■吉永小百合フィルモグラフィ
吉永小百合が演じた作品から昭和という時代を見る。番組では、日本映画史を代表する俳優・田中絹代さんを演じた『映画女優』（1987年）、貧しいながらさまざまな困難に立ち向かう鋳物職人の娘を演じた『キューポラのある街』（1962年）、太平洋戦争末期を描いた『北の桜守』（2018年）の思い出を語る。「キューポラのある街」には伝書バトやチキンラーメン、パチンコ店など当時の流行りモノが満載。池上の時代背景解説も必見。
■吉永小百合が演じた田部井淳子さんが昭和に残したもの
「女のくせに」と言われながらも山に登り続け、女性として世界で初めてエベレスト登頂に成功した田部井淳子とはどんな人物だったのか。そして彼女を突き動かす原動力とは何だったのか？夫と息子のインタビューも交えながら構成する。
■特製年表「昭和の女性の社会進出史」
女性初の国務大臣、女性初の裁判所長、女性初の国連公使、女性初の党首…女性の社会進出に焦点をあてた特製年表を前に池上彰と吉永小百合が昭和を語りつくす。
■第一回大阪万博が大転換点になった“外食”
大阪万博にセントラルキッチン方式を使ってレストランを出店したロイヤル。これを機に外食は「ハレの日に食べる特別なもの」から「家族で気軽に楽しめるもの」に変わった。
■再現ドラマ「計量カップを開発した香川綾物語」
女性医師がまだほとんどいなかった時代、「栄養学で病気を予防する医者になろう」と心に誓った香川綾が計量カップを開発するまでの苦労を再現ドラマ化。池上彰の香川綾の孫へのインタビューも交えて構成。
