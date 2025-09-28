バカリズム＆カズレーザー、番組MCで再タッグ 白石麻衣、猪俣周杜らがゲスト出演
テレビ朝日は、28日午後10時15分から『バカリズム＆カズレーザーのニッポン！ひそかに合戦』を放送する。番組MCはバカリズムとカズレーザー。先日最終回を迎えた『家事ヤロウ!!!』でMCを務めていた2人が再タッグで届ける。合戦見届け人としてスタジオには、宮川大輔、藤本美貴、白石麻衣、猪俣周杜（timelesz）らが出演する。
同番組では、日本のどこかで日々行われている「ひそかな合戦」を見届ける。今回届けるのは、「絶対に笑顔を撮りたいカメラマンVSイヤイヤ期の子ども」、「青森の全国ゆるキャラ相撲合戦」、そして「寝かしつけ保育士VS元気あり余りの園児」。バカリズムも「みんなエキサイトしてました！」と、大盛り上がり。さらに、豪華スタジオメンバーによる「子どもあるある」や、芸人魂に火がつくなど、ゲストたちによる大盛り上がりの勝敗予想トークも展開する。
まず始めに見届ける合戦は「写真イヤイヤ子ども笑顔撮りたい合戦」。泣いてしまうイヤイヤ期の子どもを、超絶テクニックで笑顔に変えて撮影する凄腕カメラマンが、“タカちゃん”こと松村さん。名前さえ教えてくれないイヤイヤ期の子どもに、タカちゃんのプロ魂が爆発。ユーモアあふれるコミュニケーションや、次々とおもちゃを取り出し駆使していくタカちゃんの頑張りに「大人でも笑っちゃう！」とスタジオも大盛り上がり。「（芸人として）できるか？」と芸人チームが感心する場面も。
同じ子どもとの対決では、保育園で繰り広げられている「寝かしつけ保育士VS元気あり余り園児」の合戦も放送。40人超えの元気があり余る保育園児たちを寝かしつけるため、保育士が奮闘。保育士たちによる寝かしつけテクニックが披露される中、スタジオのバカリズムが子どもの寝かしつけについて苦労話を語るシーンも。
また、かつて絶大な経済効果で一躍ブームとなった全国の「ゆるキャラ」。そんなゆるキャラたちがテレビ出演をかけて年に1度開催される祭典「青森県全国ゆるキャラ相撲大会」に出場。推しのゆるキャラを見るために開場90分前から行列ができるほどの大人気イベント。青森県のゆるキャラの雄姿を見届けるために、京都から訪れたというファンもいるという。
ゆるキャラ同士の相撲は、それぞれの体格を駆使した熱い戦いが繰り広げられる。スタジオでは、出演者たちが勝利予想をするも、まさかの波乱の展開に。予想以上にスタジオもヒートアップ。ゆるいけどゆるくない、火花散る相撲合戦を勝ち抜き、全国テレビへの出演権を得るのは果たしてどのキャラクターなのか。
■バカリズム コメント
最初は「合戦」というコンセプトに若干戸惑いましたが、始まったら非常に良い合戦を見させてもらったなと。見どころは、相撲。みんな結構エキサイトしていました。
勝ち進んでいくことによって知名度アップにつながるから、皆さんの必死さを見ると、写真館のタカちゃんもそうですけど我々の仕事と通ずる部分もあって、身が引き締まりました。
■カズレーザー コメント
非常にわかりやすい番組ですね。途中から見ても楽しめますし。頭からも見てほしいです。ゆるキャラの相撲が、最後、普通の相撲になるという。文字通り一皮むけて。
■猪俣周杜（timelesz） コメント
手に汗握る、こんな角度から来るんだという面白い映像が…すごかったです。予想しながら皆でVTRを見るのも楽しかったですし、いかにひそかに、皆がいろいろなところで戦っているんだなというのが知れて良かったです。
見てみたい合戦は…おじいちゃん・おばあちゃんの歯が入れ歯か本当の歯かを、歯医者さんが当てるとか興味あります。
■宮川大輔 コメント
最初は「なんやろこの番組」と思ってたんですけど、本当に面白かったです。
VTR全部で3本あるんですけど、3本とも面白かったですし、予想するのも面白かったです！
写真館の合戦は「今笑っててめっちゃかわいかったな。もう一回写真撮りたいな」と思うけど、もうその笑顔は二度と撮れないということがある中で、もっと楽しそうな写真を撮るという、プロを見たなと。ちょっと最後グッときましたね。
第2弾あったら、保育園に寝かしつけ行きたいですね。僕もいろいろ技あるんで！
■藤本美貴 コメント
「合戦」ってもっと大層なものを想像してたんですけど、日常にいろんな「合戦」があるんだ、私も戦ってるんだと思ってすごく勇気を貰いました。世の中でひそかに行われている合戦ってもっと絶対いっぱいあると思うので、もっと見てみたいです。
気になったのはやっぱりお昼寝ですかね。保育園のお昼寝って普段見ることないじゃないですか。先生たちに改めて感謝というか、すごいなと…心が震えましたね。どの合戦もかっこよかったです。
■白石麻衣 コメント
めちゃくちゃ楽しかったです。いろんなジャンルの戦う人を見て、すごいなと思いました。タカちゃんもですし、ゆるキャラの戦いも知らなかったので、来年度も注目してみたいです。保育園の先生も、大人数の子どもを寝かしつけるのって大変だと思うので、すごい職業だなと。尊敬します。
個人的には動物が好きなので、散歩に行きたくないワンちゃんと連れていきたい飼い主の戦いを見てみたいです！
