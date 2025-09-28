

自分だけの資産、把握できていますか？（写真：kotoru/PIXTA）

人生100年と言われる中、いかに自由に楽しく、人生を味わい尽くすかを考えれば、何事においても基盤になるのは「お金」です。とはいえ、50歳になってようやく人生折り返し・老後の準備なんてまだまだ先、と思っている人も多いのでは。

しかしファイナンシャルプランナーの井戸美枝さんは「55歳から収入は下がっていく方が多いので、収入が下がる前に、3年ほど準備に充てておきたいものです。すると、52歳からスタートということになります。収入の落ち込みをカバーするためにも、52歳までにはスタートを切りましょう」と提言。

大切なのは家族や親の資産に頼らず、「自分だけの資産」を増やすこと、だと語ります。その理由とは？（本記事は井戸さんの著書『ひとりで自分資産はつくれる 52歳からお金を貯める・増やす』から一部を抜粋、再編集したものです）。

現在の「自分だけの資産」はいくら？

「自分だけの資産」がどれくらいあるか、知っていますか？

家族と暮らしていると、「家族のお金＝自分のお金」と思い込みがちです。特に妻が夫の扶養に入っていて夫の収入で生活費をまかなっている場合、夫の収入の「少なくとも半分は自分のもの」と考える人もいるでしょう。

でも、夫の収入はあくまでも夫のお金。その一部を妻が自分の口座に入れると、法的には贈与になり、年間110万円を超えると贈与税がかかります。

夫名義の家も同じで、妻がパート代を夫名義の家の住宅ローンの返済に注ぎ込んでも、家は妻の資産にはなりません。夫の資産と妻の資産は別物なのです。

人生100年と言われる時代、50代にはまだまだ長い将来があります。万一の離別や死別、病気やケガ、失業などで家族のお金がなくなったとき、自分だけの資産がないのはとても怖いこと。

「いくらあるかよくわからない」という人は、きちんと把握することがこれからを安心して過ごすための第一歩です。



配偶者や家族のお金は、あくまでも生活費として渡されているだけであって、自分の資産ではありません。「黙ってへそくりにすると、自分名義の貯蓄でも配偶者や家族のものとみなされることも」（画像：『ひとりで自分資産はつくれる 52歳からお金を貯める・増やす』より）





「自分だけの資産」を知る2つのメリット

自分だけの資産とは、自分が好きなときに、自由に使える資産のこと。自分だけの資産があれば、「キャリアアップのために資格をとりたい」「アーティストの推し活をしたい」などやりたいことを遂行したり、配偶者との死別・離婚、病気やケガなどのピンチにもあわてず対処できます（画像：『ひとりで自分資産はつくれる 52歳からお金を貯める・増やす』より）

自分だけの資産を知ることには、2つのメリットがあります。

1つは、離婚や家族との死別など、万一のときにあわてず対応できることです。たとえば、夫が亡くなるとその口座は凍結されて、妻といえども、遺産相続が終わるまでお金を引き出すことはできません。

また、遺族年金があっても、夫の老齢厚生年金の75％です。そんなとき、自分だけの資産がわかっていれば、漠然とした不安に陥らずに資金計画を立てられます。



自分だけの資産を知って、これからの過ごし方を考えましょう（画像：『ひとりで自分資産はつくれる 52歳からお金を貯める・増やす』より）

もう1つは、今後の働き方や過ごし方を建設的に考えられることです。自分の資産を点検して、少ないと気づいたら、今から生活費を見直したり、副業で収入を増やすなどして、資産を増やす対策がとれます。

逆に、思ったより多いなら、「65歳まで会社勤めと思っていたけど、60歳で退職して自由に生きよう」と考えて、新たな仕事や趣味にトライしたり、資格をとるなどアクションを起こすことも可能。人生の幅を広げるきっかけになります。

「自分だけの資産」は貯金だけではない

「自分だけの資産」というと、まず思い浮かべるのは、自分名義の「預貯金」だと思います。でも、資産には、他にもさまざまなものがあります。

金融資産でいえば、株や投資信託などの「投資商品」、満期保険金や年金が受け取れる「養老保険」や「個人年金保険」、中途解約すると解約返戻金のある「終身保険」なども資産です。



自分だけの資産というと、預貯金だけを考えてしまいがち。「お金に換えられるものはすべて資産です。保険も貯蓄性があれば資産になりますし、今は保険料を納めているだけの公的年金もいずれ受け取れる自分の資産。預金通帳だけ見ていてはわからない、自分だけの財産をきちんと把握しておきましょう」（画像：『ひとりで自分資産はつくれる 52歳からお金を貯める・増やす』より）

また、会社を退職したときの「退職金」、老後に受け取れる「公的年金」や「企業年金」も資産になります。 さらに、自分名義の家や土地、車、骨董品など、「お金に換えられるもの」はすべて資産にカウントできます。

自宅も自分名義なら自分の資産ですし、夫や家族との共有（共同）名義なら自分の持ち分は自分だけの資産です。

一度、自分だけの資産をすべて書き出してみましょう。通帳の残高だけ見て「少ないなあ……」と不安になっている人も、「あれ？ 自分の資産って意外にあるのかも」と気がつくかもしれません。





（井戸 美枝 ： ファイナンシャル・プランナー、社会保険労務士）