◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク 4-1 西武(27日、ベルーナドーム)

ソフトバンクは前夜の西武戦に逆転勝利し、2年連続のリーグ優勝を果たしました。

優勝後、勝利監督インタビューに応じた小久保裕紀監督は「優勝が決まった瞬間は、我を忘れて喜びすぎました」と笑顔。試合中は厳しい表情を浮かべ戦況を見つめることも多い小久保監督ですが、優勝を決めた瞬間はまぶしい笑顔で感情を爆発させました。

さらにインタビューの中では、激しい首位争いを見せた2位日本ハムについて「新庄監督率いる日本ハムが強くて。本当に最後の最後まで、パ・リーグを盛り上げるという思いで戦ってきましたけど…」とコメント。CSファイナルステージに進むチームが、日本ハム・オリックスどちらになるかわからないことにも言及しながら「ハムとやれた試合は財産になったと思います」と語りました。

昨季は圧倒的な強さでリーグ制覇を決め、日本シリーズへの進出を果たしたソフトバンク。しかし3位からの下剋上を果たしたDeNAに敗れ、日本一には届きませんでした。

小久保監督はこれを振り返り「非常にオフに悔しい思いをしたので。今日まではリーグ優勝のことしか頭になかったのですが、ここから切り替えて。いかに日本一を取るかに頭を切り替えて、また明日から取り組みたいと思います」と意気込み。球場に集まったファンからも、それを後押しする大歓声があがりました。