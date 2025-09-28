À¤³¦°ä»º¤ò·ë¤ÖÂçÆ°Ì®¤ËÊÑ²½¡ª Ì¾¸Å²°-ÉÙ»³¤¬²÷Å¬¤Ë!? Åì³¤ËÌÎ¦Æ»¡ÖÇòÀî¶¿¡Á¸Þ²Õ»³¡×¤Î°ìÉô¤¬4¼ÖÀþ²½¡ª 10·î24Æü¤«¤éÂÐÌÌÄÌ¹Ô²ò¾Ã¤Ø
À¤³¦°ä»º¤ò·ë¤ÖÂçÆ°Ì®¡¢Åì³¤ËÌÎ¦Æ»¤¬¤µ¤é¤Ë²÷Å¬¤Ë
¡¡´ôÉì¸©¤ÈÉÙ»³¸©¤ò·ë¤Ó¡¢ÆüËÜ¤ÎÂçÆ°Ì®¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦Åì³¤ËÌÎ¦¼«Æ°¼ÖÆ»¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢À¤³¦°ä»º¡ÖÇòÀî¶¿¡¦¸Þ²Õ»³¤Î¹ç¾¸Â¤¤ê½¸Íî¡×¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¥ë¡¼¥È¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹ëÀãÃÏÂÓ¤ò´Ó¤¯¤³¤ÎÆ»Ï©¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÊë¤é¤·¤ä»º¶È¤ò»Ù¤¨¤ë¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅì³¤ËÌÎ¦Æ»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄ¹Ç¯¤ÎÈá´ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿4¼ÖÀþ²½»ö¶È¤¬¤Þ¤¿°ì¤Ä¡¢Âç¤¤Ê¿ÊÅ¸¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡NEXCOÃæÆüËÜ¤Ï2025Ç¯9·î25Æü¡¢´ôÉì¸©¤ÎÇòÀî¶¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡ÊIC¡Ë¤ÈÉÙ»³¸©¤Î¸Þ²Õ»³¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡ÊIC¡Ë¤ò·ë¤Ö¶è´Ö¤Î°ìÉô¤Ç¡¢4¼ÖÀþ²½¹©»ö¤¬´°À®¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»ÃÄê2¼ÖÀþ¤ÇÂÐÌÌÄÌ¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶è´Ö¤¬¡¢¾å²¼Àþ¤½¤ì¤¾¤ì2¼ÖÀþ¤ÎÆ»Ï©¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¿·¤¿¤Ë4¼ÖÀþ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇòÀî¶¿IC¤«¤é¸Þ²Õ»³ICÊýÌÌ¤Ø¸þ¤«¤¦Ìó2.8km¤Î¶è´Ö¤Ç¤¹¡£¶¡ÍÑ³«»Ï¤Ï¡¢2025Ç¯10·î24Æü¤Î¸á¸å2»þ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¶è´Ö¤Î4¼ÖÀþ²½¤Ï¡¢NEXCOÃæÆüËÜ¤¬»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÈôÂÍÀ¶¸«IC¤«¤é¾®ÌðÉôÅ×ÇÈ¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊJCT¡Ë´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÁ´ÂÎ·×²è¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¡£
¡¡»³¿¼¤¯¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤ä¶¶ÎÂ¤¬Ï¢Â³¤¹¤ë¸·¤·¤¤¾ò·ï²¼¤Ç¡¢¹©»ö¤ÏÃå¼Â¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î´°À®¤Ï¡¢Á´Àþ4¼ÖÀþ²½¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡4¼ÖÀþ²½¤¬¤â¤¿¤é¤¹ºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â°ÂÁ´À¤Î¸þ¾å¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ÃÄê2¼ÖÀþ¶è´Ö¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ý¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç»ÅÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾å²¼Àþ¤¬Æ±¤¸¶õ´Ö¤òÁö¹Ô¤¹¤ëÂÐÌÌÄÌ¹Ô¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾ï¤ËÀµÌÌ¾×ÆÍ¤Î´í¸±À¤¬Àø¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶ÛÄ¥¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¶è´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¹©»ö´°À®¤Ë¤è¤ê¡¢¾å²¼Àþ¤¬ÊªÍýÅª¤Ë´°Á´¤ËÊ¬Î¥¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬º¬ËÜ¤«¤é²ò¾Ã¤µ¤ì¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤Æ¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Äê»þÀ¤ä¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¿®ÍêÀ¸þ¾å¤âÂç¤¤Ê¸ú²Ì¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂÐÌÌÄÌ¹Ô¶è´Ö¤Ç¤Ï¡¢»ö¸Î¤ä¸Î¾ã¼Ö¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢Â¨ºÂ¤ËÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë»ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡4¼ÖÀþ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ÖÀþ¤ËÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸òÄÌ¾ã³²¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤â¼ÖÀþµ¬À©¤Ê¤É¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤è¤ëÄ¹»þ´Ö¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤ÏºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Á³ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÉô¤ÎÆ»Ï©¤¬À£ÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÂåÂØ¥ë¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤ò°Ý»ý¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡Ö¥ê¥À¥ó¥À¥ó¥·¡¼¡Ê¾éÄ¹À¡Ë¡×¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢Ëü¤¬°ì¤Î»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¸ÉÎ©¤òËÉ¤®¡¢¿×Â®¤ÊÉüµì³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤ë¾å¤Ç¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëº£²ó¤Î4¼ÖÀþ²½¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬Ãí°Õ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡NEXCOÃæÆüËÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö°ìÉô¶è´Ö¡×¤Ç¤Î´°À®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤Ë´°À®¤¹¤ë¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾å¤êÀþ¡ÊÌ¾¸Å²°ÊýÌÌ¡Ë¤Î¼ÖÀþ¿ô¤¬2¼ÖÀþ¤«¤é1¼ÖÀþ¤Ø¤È¸º¾¯¤¹¤ë²Õ½ê¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡4¼ÖÀþ¶è´Ö¤òÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¿¼ÖÎ¾¤¬¡¢ºÆ¤ÓÂÐÌÌÄÌ¹Ô¶è´Ö¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢½½Ê¬¤Ê¼Ö´Öµ÷Î¥¤òÊÝ¤Á¡¢Â®ÅÙ¤ò¼é¤Ã¤ÆÁö¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¾ì¤Ë¤Ï¼ÖÀþ¸º¾¯¤òÃÎ¤é¤»¤ëÉ¸¼±¤ä°ÆÆâ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤ò¸«Íî¤È¤µ¤º¡¢¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤ò¤è¤¯³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é°ÂÁ´±¿Å¾¤ò¿´¤¬¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´Àþ¤Î4¼ÖÀþ²½¤¬´°À®¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿»ÃÄêÅª¤Ê¸òÄÌµ¬À©¶è´Ö¤¬»Ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²÷Å¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶è´Ö¤Ç¤âÌýÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Á´Àþ¤òÄÌ¤·¤Æ»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤¢¤ë±¿Å¾¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡Åì³¤ËÌÎ¦Æ»¤Î4¼ÖÀþ²½»ö¶È¤Ï¡¢º£¸å¤â»Ä¤ë¶è´Ö¤Ç¹©»ö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î´°À®¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á´Àþ¤¬¤è¤ê°ÂÁ´¤Ç¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¹âÂ®Æ»Ï©¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡¢Âç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£