外出先でも見える！聞ける！話せて安心！【リングインドアカム】の軽量小型の屋内用セキュリティカメラがAmazonに登場！
外出先でも見えて話せて安心！軽量小型の【リングインドアカム】屋内用セキュリティカメラがAmazonで販売中！
リングインドアカムのセキュリティカメラは、手のひらサイズの軽量・コンパクトなボディに、ペットや自宅の見守りに役立つ機能を凝縮した屋内用セキュリティカメラである。2023年度グッドデザイン賞を受賞した、デザイン性と機能性を両立した製品だ。
アプリのライブ映像画面から、ペットに話しかけたり、家族と会話をしたりできる。
平置きや、壁面や天井などにも取り付けが可能だ。天井に取付けした場合は、カメラ映像の上下を反転させる設定ができる。
カメラとマイクを手動でON/OFFに切り替えられるプライバシーカバーが付いているため、在宅時など、見守りが必要ないときは安心してプライバシーを保護できる。また、アプリでカメラに映したくないエリアを設定できるため、特定の場所を映らないようにすることも可能だ。
Alexa対応デバイスと連携すれば、音声操作でライブ映像を確認したり、会話をしたりすることも可能だ。
ペットカメラ、見守りカメラ、防犯カメラなどの用途で利用できる。リングインドアカムのセキュリティカメラで自宅の見守りを手軽に始めよう。
