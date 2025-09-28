シャドーキャッチで「捕る」動作を体に刻む“3回繰り返す”理由

守備に不安がある選手の特徴の1つが、正しい“捕球姿勢”ができていないこと。アウトを取るために、まずはきちんと捕球できなければ意味がない。今年8月に行われた“小学生の甲子園”「高円宮賜杯 第45回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント」に初出場した、明石ボーイズジュニア（兵庫）で総監督を務める筧裕次郎氏（元近鉄、オリックス）が、この悩みを解消する練習法を紹介してくれた。

筧氏がチームで取り入れているのが「シャドーキャッチ」と呼ばれるドリル。やり方は、3つのボールを約1メートル間隔で地面に置き、ステップを踏みながら捕球体勢に入っていく。実際にボールは捕球せず、捕球の形だけを繰り返し行うことで、正しい姿勢を体に覚えさせる狙いがある。

「なぜ、3回行うかと言うと、どうしても捕る時に『早く放りたい』、逆に『ボールが怖い』といって、頭が（投げる方向の）左にいき体重が左にずれてしまう子がいる。そうならないよう意識づけるために、3回することによって『捕る』という動作を理解してほしい」と筧氏は説明する。

正しい捕球姿勢についても明確なアドバイスがある。「右投げの子は左手でボールを捕ります。普通に左手を下ろせば真ん中より左に手が降ります。体重が右にあれば、イレギュラーやバウンドが合わなかった時に、左足を前に出したり引いたりして捕れる範囲が広がる。また、送球時に体重移動を使って投げるのでボールも安定します。体重が左にあると、体重移動ができず、立て直す必要がでて、ステップが多くなり悪送球も増えます」と筧氏は指摘する。

地味な練習に思えるかもしれないが、基本動作の反復が重要だ。筧氏は「基本をまずやらないといけない。素振りでも何でもそうですが、ティーで意識できるけど、いざ動いているボールが来たら同じことはなかなかできない。それでも、何回もやって体が覚えれば自然に動いてくれる」と継続の大切さを説く。地道な基本練習こそが、試合での活躍を生み出す土台になっていく。（橋本健吾 / Kengo Hashimoto）