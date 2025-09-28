¡ÖºÇ¸å¤ÎÆ§¤óÄ¥¤ë¤È¤³¤í¤Ï¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤ÎÊ¸²½¡×¡¡5Ï¢ÇÔ¤ÎJ1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡¢ÆàÎÉÎµ¼ù¼ç¾¤¬¸ì¤ë¼ê±þ¤¨¤È²ÝÂê
¡¡¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿J1¥ê¡¼¥°Âè32Àá¡¡Ê¡²¬1¡Ý2¹Åç¡Ê27Æü¡¦¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤¬J1¥ê¡¼¥°Àï¤Çº£µ¨ºÇÄ¹¤ò¹¹¿·¤¹¤ë5Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢¼éÈ÷¿Ø¤òÅýÎ¨¤¹¤ëDFÆàÎÉÎµ¼ù¼ç¾¡Ê32¡Ë¤¬²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ°Àþ¤ÎÁª¼ê¤¬¥Ï¡¼¥É¤Ë¥¿¥¹¥¯¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Æ§¤óÄ¥¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Ï¼ç¾¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢°ì»î¹ç°ì»î¹ç¤ÎºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¶ì¤·¤¤»þ¤ËÆ§¤óÄ¥¤ì¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤ò·ëÂ«¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤ÎÏÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤ë¡×
¡¡¹Åç¤Ï»î¹çÁ°»þÅÀ¤Ç31»î¹ç¤Ç¥ê¡¼¥°ºÇ¾¯¤Î21¼ºÅÀ¡£¤½¤Î·ø¼é¤ò¸Ø¤ë¥Á¡¼¥à¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤ÏÁ°È¾17Ê¬¤À¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤ï¤ì¤Æ¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÆ§¤óÄ¥¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾41Ê¬¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÇÃ×Ì¿Åª¤Ê2ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢²£ÉÍM¡¢FCÅìµþ¤ÈÂ³¤¤¤¿Á°Àá¤Þ¤Ç¤Î´ØÅì2Ï¢Àï¤è¤ê¤â¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢²¿ÅÙ¤âÁê¼ê¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾ÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¥æ¡¼¥¹½Ð¿È¤Î¥ë¡¼¥¡¼¡¢¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥Ï¥Ê¥ó¤¬½é½Ð¾ì¤Ç½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÌÀ¤ë¤¤ºàÎÁ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆàÎÉ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ÅçÀï¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤³¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤í¤¦¡×¤È³ÎÇ§¤·¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡Ö¾¯¤·¤º¤Ä¡Ø¤³¤ÎÁª¼ê¤¬¤³¤¦¹Ô¤Ã¤¿¤é¤³¤¦Æ°¤³¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¡£¥Ü¡¼¥ë¤Î½Û´Ä¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â»þ´Ö¤ò·Ð¤ë¤´¤È¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤â¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤¤¤¤»î¹ç¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤ò·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤È¤³¤í¤ÏÀ®¸ùÂÎ¸³Åª¤Ê¤â¤Î¤ò¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¼¡Àï°Ê¹ß¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿·ø¼é¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¡Ö¸å¤í¤¬Æ§¤óÄ¥¤ê¤¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¡ÊÀèÀ©¤·¤Ê¤¬¤é°ú¤Ê¬¤±¤¿8·î16Æü¤Î¡Ë¼¯ÅçÀï¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤½¤³¤Ç1ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸å¤í¤ÎºÇ¸å¤ÇÆ§¤óÄ¥¤ë¤È¤³¤í¤Ï¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤ÎÊ¸²½¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¹¶·â¤ÏÁÏÂ¤À¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢Ï¢·¸¤â´Þ¤á¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¹â¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤â¤¦°ì²ó¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Î¤È¤³¤í¡£Á°Àá¡¢10¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸åÈ¾45Ê¬¤É¤¦¤¤¤¦»ÑÀª¤ÇÎ×¤ó¤À¤«¡¢¤Ê¤¼¤¢¤Î»î¹ç¤¬²õ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡£ÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¸«¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤¦°ì²ó¡¢ÅÚÂæ¤ÎÉôÊ¬¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¤¤¡×
¡¡¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë10·î4Æü¤Î²£ÉÍFCÀï¤Ø¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤È¸þ¤¹ç¤¦¡£¡Ê°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë