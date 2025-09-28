ºÇ²¼°Ì¤«¤é¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡¥Ù¥ó¥Á¥ï¡¼¥¯¤Ç¼ã¼ê¤Ë¼«¿®¡¡Âç¤¤«¤Ã¤¿¡ÖÆüËÜ¥Ï¥à¥¥é¡¼¡×¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤ÎÂ¸ºß¡Ú¡ô½©»³¹¬Æó»á¤Î»ëÅÀ¡Û
¡¡¢¡À¾Éð1¡½4¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê27Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤ÎÆÈÁöV¤À¤Ã¤¿ºòµ¨¤È°ã¤¤¡¢ÌøÅÄ¡¢¶áÆ£¤é¼çÎÏ¤Ë¸Î¾ã¼Ô¤¬Â³¤¤¤¿³«ËëÄ¾¸å¤ÎÄãÌÂ¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¤Æ¤Î¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¡£¡ÖÁª¼êÁØ¤¬¸ü¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¼ã¼ê¤ËÎÏ¤òÈ¯´ø¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ù¥ó¥Á¥ï¡¼¥¯¤ÇÁª¼ê¤ò¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢Èà¤é¤¬¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Áê¼êÅê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¼ê¤ò»È¤¤Ê¬¤±¡¢ÂÇ½ç¤âÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÊÑ¤¨¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç20Âå¸åÈ¾¤ÎÌøÄ®¡¢ÌîÂ¼¡¢ÀîÀ¥¡¢º´Æ£Ä¾¤é¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¼ã¤¤ÀÐÄÍ¡¢½©¹¤é¤â·üÌ¿¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿¡£30Âå¤ÎÃæÂ¼¡¢ËÒ¸¶Âç¤é¤â¥Á¡¼¥à¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ò»Ù¤¨¡¢·ë²ÌÅª¤Ë°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡ºÇÂç¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¼Ú¶â7¤ÎºÇ²¼°Ì¤ÇÎ×¤ó¤À5·î2Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤À¤í¤¦¡£9²ó2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤éÃæÂ¼¡¢ÌøÄ®¡¢ËÒ¸¶Âç¤Î3Ï¢ÂÇ¤Ç1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ê¡¢ÀÐÄÍ¤Î»àµå¡¢ÂåÂÇÀîÀ¥¤Î2ÅÀÆóÎÝÂÇ¤ÇµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î5Ï¢ÇÔ¤«¤é°ìÅ¾¤·¤Æ5Ï¢¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ä¬ÌÜ¤¬´°Á´¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡7·î29Æü¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤òÇË¤Ã¤Æ¼ó°Ì¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤ÆÀï¤¤¤ò¿Ê¤á¤¿¡£ºÇÂç¤Î¡Ö»ÉµÒ¡×¤Ï¥â¥¤¥Í¥í¡£ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ë8»î¹ç¤âÀèÈ¯¤·¤Æ¡¢4»î¹ç¤¬º£µ¨9¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿7·î29Æü°Ê¹ß¡£Ä¾ÀÜÂÐ·è¤Ç4¾¡1ÇÔ¤À¤Ã¤¿º¸ÏÓ¤ÎÂ¸ºß¤â¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤â¾¡¤Á±Û¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¥â¥¤¥Í¥í¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¤âMVPµé¤ÎÆ¯¤¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç12¾¡3ÇÔ¤Ç¶å¤Ä¤â¾¡¤Á±Û¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦46¤â¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¡£¾¡ÇÔ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿9»î¹ç¤Ë¤ÏÌµ¼ºÅÀ¤¬3»î¹ç¡¢1¼ºÅÀ¤¬5»î¹ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£DHÀ©¤Î¤¢¤ë¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¢¤·¤«¤âÆüËÜ¥Ï¥à°ËÆ£¤é¥¨¡¼¥¹µé¤ÈÂ¿¤¯Åê¤²¹ç¤Ã¤¿¾å¤Ç¤Î¤³¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¤¹¤´¤¤¡£
¡¡ÀèÈ¯¿Ø¤Î¡Ö2·å¾¡Íø¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡×¤Ç¤ÏÂç´Ø¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¡¢¿·²ÃÆþ¤Î¾åÂô¡¢¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ëÍ¸¶¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥ª¥¹¥Ê¤ËÂå¤ï¤ëÍÞ¤¨¤òÌ³¤á¤¿¿ù»³¤Ï¡¢Êª¤ª¤¸¤·¤Ê¤¤À³Ê¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Ìî¼ê¤Ç¤Ï¸òÎ®ÀïMVP¤ÎÌøÄ®¤â¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2°Ì¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¿·¾±´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢ºòµ¨¤Î2°Ì¤Ç¼«¿®¤ò¤Ä¤±¡¢³«Ëë¤«¤é°ÂÄê¤·¤Æ¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¥ì¥¤¥¨¥¹¤ò¼´¤È¤·¤¿ÂÇÀþ¤ÏÇúÈ¯ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢ÀèÈ¯¿Ø¤â¶¯ÎÏ¡£8·î¤ÏÁ°È¾¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÊ¡²¬¤Ç3Ï¢ÇÔ¤·¤Æ¤â¿©¤é¤¤¤Ä¤¡¢¸åÈ¾¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î3Ï¢¾¡¤Ç¤ä¤êÊÖ¤·¤¿¡£2¶¯¤ÎÂÐ·è¤ÏËÜÅö¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¼¡¤ÏÃ»´ü·èÀï¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÂÔ¤Ä¡£ºòµ¨¤ÏÆüËÜ°ì¤òÆ¨¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤·¤Æ¤ÏÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤À¡£CS¤ÎÆüÄø¤â´Þ¤á¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÍÍø¤À¤¬¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÌýÃÇ¤Ï¶ØÊª¤À¡£
¡¡CS¤ÎºÇ¸å¤Î1ÏÈ¤Ï¡¢Í¥¾¡·èÄê¤ÈÆ±¤¸Æü¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï12¾¡12ÇÔ1Ê¬¤±¤Î¸ÞÊ¬¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÏÅê¼êÎÏ¤¬¤ä¤ä¼å¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÀèÈ¯¤Ë¤Ï¶åÎ¤¤ÈµÜ¾ë¤¬¤¤¤ë¡£»³²¼¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£»³ºê¡¢ºÍÌÚ¤éµß±ç¿Ø¤â¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤É¤Á¤é¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤âÃ»´ü·èÀï¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤À¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï22Æü¤ËÀïÎóÉüµ¢¤·¤¿ÌøÅÄ¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¤¡£ºÇ½é¤ÏÂ®¤¤µå¤äÊÑ²½µå¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤¬¾¯¤·Æß¤¤¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤¬¡¢°ÂÂÇ¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯·Ð¸³¤ä¼ÂÀÓ¤Ï½½Ê¬¡£²¿¤è¤êÈà¤¬¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ã¼ê¤Ë¤Ï¿´¶¯¤¤¤Ï¤º¤À¡£¡ÊÀ¾ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉ¾ÏÀ²È¡Ë