¡Ö1Ç¯Á°¤È¤ÏÊÌ¿Í¤À¡×¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ÇºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÁê¼ê¤Ë¥¥ì¥¥ì¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡ª ³ùÅÄÂçÃÏ¤Ë¸½ÃÏ¥Ñ¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿»ß¤Þ¤º¡ÖËÜÊª¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼IQ¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¡×
¡¡¸½ÃÏ£¹·î27Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÂè£¶Àá¤Ç¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¤òÍÊ¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¡¢±óÆ£¹Ò¤¬½êÂ°¤¹¤ë²¦¼Ô¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÈËÜµòÃÏ¥»¥ë¥Ï¡¼¥¹¥È¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤ÇÂÐÀï¡£90¡Ü£·Ê¬¤Ë¥¨¥Ç¥£¡¦¥¨¥ó¥±¥Æ¥£¥¢¤¬¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ£²¡Ý£±¤Î·àÅª¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÀï¤Ë¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ì³Ñ¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿³ùÅÄ¤ÏÀèÀ©ÅÀ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£³«»Ï£¹Ê¬¤Ëº¸CK¤ò½³¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¤¬¥¯¥ê¥¢¥ß¥¹¡£¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥¤¥¹¥Þ¥¤¥é¡¦¥µ¡¼¥ë¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÌöÆ°¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍMF¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ë¥Ñ¥¹¤ò²¿ÅÙ¤â¶¡µë¡£¤Þ¤¿¼éÈ÷¤Ç¤â90¡Ü£±Ê¬¤Ë¸òÂå¤¹¤ë¤Þ¤Ç¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¥ì¥¥ì¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢²¦¼Ô·âÇË¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÆüËÜ¿ÍMF¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏSNS¾å¤Ç¡Ö£±Ç¯Á°¤È¤ÏÊÌ¿Í¤À¡×¡ÖËÜÊª¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼IQ¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¡×¡ÖMOMµé¤Î³èÌö¡×¡Öº£µ¨¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥¯¥é¥¹¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤À¡×¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ÇºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥ì¥¹²ÃÆþ£±Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨½øÈ×¤ÏËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤º¡¢ÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿³ùÅÄ¤À¤¬¡¢º£µ¨¤ÏÀä¹¥Ä´¤À¡£
