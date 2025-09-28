ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¡Ä¹ÃË¡¦ÆóÀéæÆ¤µ¤óÈäÏª±ã¤Ç¤Î¥¸¥ß¡¼ÂçÀ¾¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¡¡¼Â¤ÏÁ°Æü¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬¡¢27ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¡ÊÅÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ä¹ÃË¡¦ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤ÎÈäÏª±ã¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤¤Ã¤Á¤ê¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä¹ÃË¡¦ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤Î·ëº§¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤µ¤ó¤Þ¡£´¥ÇÕ¤Î²»Æ¬¤ò¡¢ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤ò»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤«¤éÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¸¥ß¡¼ÂçÀ¾¤¬Ì³¤á¡¢¤µ¤ó¤Þ¤¬¤½¤ì¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢Á°¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¥Í¥¿¤ò¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÎËÍ¤é¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¡È¤Á¤Ã¤Á¤ã¤Êº¢¤«¤é¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é²¶¤¬¡È°¥¬¥¤Ç¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¡È15¤Ç¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡ÈÉÔÎÉ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¤³¤ìÅ´ÈÄ¤Ç¡£3È¯¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¥¦¥±¤Æ¡×¤Ê¤É¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¡¢ÀÊ¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤ÎÊì¤Ç¤µ¤ó¤Þ¤Î¸µºÊ¤Ç¤¢¤ë½÷Í¥¡¦ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤¬¡Ö¤¢¤ì¡¢¥Í¥¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Í¥¿¤Ë·è¤Þ¤Ã¤È¤ë¤ä¤í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤³¤í¡ÖºòÆüÎý½¬¤·¤¿¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¡Ä¡ÈÎý½¬¤·¤Æ¤ë¤«¡ª¡É¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤µ¤ó¤Þ¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËºòÆüÎý½¬¤·¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Á°Æü¤ËÅÅÏÃ¤Ç¥¸¥ß¡¼¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¡Ö¥×¥í¤Ã¤Ý¤¯¸«¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤³¤¦¤»¤¤¤è¡ª¤Ã¤Æ¡×»Ù»ý¤¹¤ë¤È¥¸¥ß¡¼¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¤ä¤é¤Ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡Á¡ªÂ©»Ò¤µ¤ó¤Î·ëº§¼°¤Ç¡ª¤È¤«¤¤¤Ã¤Æ¥²¥é¥²¥é¾Ð¤¤¤ä¤¬¤Ã¤¿¡£¥¢¥Û¤«¡ª´¥ÇÕ¤Î²»Æ¬¤Ç¤Ä¤«¤à¤ó¤ä¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦¡¢ÌµÃã¶ìÃã¤ä¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÁÇÅ¨¤Ê·ëº§¼°¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡£ÂçÃÝ¤µ¤ó¤â¥é¥¸¥ª¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÇËþÂ¤«¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£ÆóÀéæÆ¤âËÜÅö¤ËÍÆñ¤¦¤Ã¤Æ¥é¥¤¥óÍè¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡£¤Ê¤ó¤«¡¢¤³¤ì¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤«¡£ÆóÀéæÆ¤¬´î¤ó¤À¤é¤¤¤¤¤«¤Ã¤Æ¡£±ü¤µ¤ó¤â´î¤ó¤ÇÄº¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤«¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¡×¤È¡¢ÂçÌò¤òÌ³¤á¤¿¿´¾ð¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥¦¥§¥ÖÀ©ºî²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤Ï1985Ç¯¤ËÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤È¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÉþÉôÀ²¼£»á¤È¤Î´Ö¤ËÃÂÀ¸¡£87Ç¯¤ËÉþÉô»á¤Ï¤¬¤ó¤Ë¤è¤ê»àµî¡£88Ç¯¤ËÂçÃÝ¤Ï¤µ¤ó¤Þ¤ÈºÆº§¡¢89Ç¯¤ËÄ¹½÷IMALU¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¬¡¢92Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£