¥Æ¥ìÅì¡Ö¤Ë¤Á¤è¤¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó¡×½Ð±é·Ý¿Í¡¡Éû¶È¤ÇÂçÌÙ¤±!?¡¡ÁêÊý¤¬Ë½Ïª¤Ç¾ÜºÙÌÀ¤«¤¹
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥ª¥Æ¥ó¥¡×¤·¤ó¤Î¤¹¤±¡Ê43¡Ë¤¬27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê¡¡¤Ë¤Á¤è¤¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó¡×¡Ê¿¼Ìë0¡¦40¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Éû¶È¤ÇÌÙ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òË½Ïª¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö²¿ÅÙ¤À¤Ã¤ÆÉ½ÉñÂæ¤ËÊÖ¤êºé¤¯¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹·Ý¿Í¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¡Ö¥ª¥Æ¥ó¥¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Í¥¿¤òÈäÏª¸å¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎGO¤¬¡Ö·ë¹½ÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤Æ¡£¥µ¥¤¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¡×¤È¡¢¤·¤ó¤Î¤¹¤±¤¬Éû¶È¤Ç²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òË½Ïª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÈÖÁÈMC¿Ø¤¬¡Ö¤¨¤Ã!?¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¡¦¶áÆ£½ÕºÚ¤¬¡Ö²¿¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¤·¤ó¤Î¤¹¤±¤Ï¡Ö¥á¥À¥«¤ò°é¤Æ¤Æ¡×¤È¥á¥À¥«ÈÎÇä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öº£¡¢¥á¥À¥«¥Ö¡¼¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸¤¡¢Ç¡¢¥á¥À¥«¤Î½çÈÖ¤Ç¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡×¤È¤·¡Ö¤Ç¡¢¥á¥À¥«¤Ã¤Æº£¤â¤ÎÀ¨¤¤ÃÍÃÊ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡Ä4É¤¤Ç230Ëü±ß¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£