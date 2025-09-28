年内で活動休止の女性３人組テクノポップユニット・Ｐｅｒｆｕｍｅ。「あ〜ちゃん」こと西脇綾香の妹で、タレントで歌手の西脇彩華（さやか）がＰｅｒｆｕｍｅへの思いを記した。

２７日にインスタグラムを更新。「西脇家にとっても激動の一週間（笑）。やっと気持ちが落ち着いてきたので更新！」と投稿した。

Ｐｅｒｆｕｍｅはデビュー２０周年記念日の２１日に「コールドスリープ（＝人工睡眠、冷凍睡眠）」と称して、年内で活動を休止することを発表。そして２２、２３日に活動休止前のラストライブとなる東京ドーム公演を行った。

妹の西脇も現地観戦。「５年ぶり東京ドーム公演。自信に満ち溢（あふ）れた３人の表情。強い意志を感じる目の奥。包み込んでくれるようなやさしい笑顔。第一章が終わるに相応しい姿を見せつけてライブでの３人をコールドスリープしてくれましたね。(ファン目線)」と感想をつづる。

「正直、思い出と涙が溢れすぎて直視できないシーンもたくさんありましたが、そんなことして見逃したら失礼だろ！と自分に喝入れるくらい最高のライブでした！」という。「自然とライブ後半にはまた次が楽しみになる、そんな時間でした。ファンの皆さんにそう思ってほしいから頑張る、今日を最高の思い出にして次にまたきたいと思ってほしい、そういう３人のいつも誠実にライブで返していく姿に心打たれる瞬間がたくさんありました。わたしはこの背中を見て育ったんだ。と改めて感謝したり、初心に帰る今日この頃です(やっと冷静になりはじめた)」と熱い思いが止まらない。

「絶対帰ってきますよ。姉たちを見ていたらわかります。どんな形かはわからないけれど必ず皆さんに誠実だと思える形でだからみなさん信じて待ちましょう。わたしも皆さんと一緒にまちます。だってライブみてたらわかります。この歴史を作ってきたのは皆さんです。全部全部揃ってＰｅｒｆｕｍｅだから！だからきっと、どの星のどの瞬間に転生しても、またこの結果になりますよ。みなさんは３人を好きになる運命！笑 安心してください。ちょっとみんなより近くにいる身として気持ち引き締めましたから…」と復活に期待した。

姉のあ〜ちゃんについては「ポテチ爆食いしすぎて後戻りできなくなる前にわたしが全力で止めます！（笑）」という。「家族としては、ときには今までできなかったことを一緒に楽しんだり、姉たちの人生の新たな瞬間や決断を見届けることを心から楽しみにしています」とエールを送った。

「あぁー最高ライブだったなあ。世界一かっこいい姉ちゃんたち！ありがとうございました、Ｐｅｒｆｕｍｅ第一章！！記念にと写真をとってくれたけど当たり前に涙でメイクはすべて落ち、涙で顔も腫れあげて完全に終わってますが、記念は記念なのであげます！泣 失礼します！！！」と、３人と撮影した写真をアップした。

彩華自身は、プライベートでは２０２３年６月２６日に年上の元ミュージシャンと結婚。結婚式にＰｅｒｆｕｍｅの３人が着物姿で参列した。