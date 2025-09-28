◆米大リーグ ヤンキース６―１オリオールズ（２７日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）

オリオールズ・菅野智之投手が２７日（日本時間２８日）先発し、４回１／３を５安打４失点で黒星。この試合でメジャー１年目の登板を終えた。

日本で１２年間のプロ野球生活を経て、３５歳で飛び込んだ舞台。「初めて経験することばかりで毎日が新鮮な気持ちで球場に来たのを今でも…今日も新鮮な気持ちでグラウンドに来ましたし、そういう毎日が印象に残っています」とし、「最初の方は正直、今思い返すとできすぎだったのかなって部分もあります。でも途中で壁にぶち当たってそこから乗り越えることもできましたし、いろんなことを経験できたシーズンだったと思います」と振り返った。

開幕から１年間ローテを回り、日本時代を含め自己最多３０登板で１０勝１０敗、防御率４・６４。規定投球回にこそ５イニング足りなかったが、１５７イニングを投じた。「自分としてもどういう評価をしていいかわからないですけど、１年間ローテーションを守れたのは及第点かなと思います。だけど、僕の中ではもっともっとやれたと思っていますし、野球人生を思い返してもこれだけ打たれたシーズンはない。しっかり来年以降に生かしていけたらなと思います」とメジャー２年目を見据えた。