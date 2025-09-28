ロバーツ監督 佐々木朗希を絶賛「ワクワクしている。彼は別の投手になった。二度と同じ失敗はしないだろう」



佐々木朗希・ロバーツ監督（c）SANKEI

＜2025年9月26日（日本時間27日）シアトル・マリナーズ 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠T-モバイル・パーク＞

現地26日、ドジャースはシアトルでマリナーズに3-2で競り勝ち、地区優勝直後の試合を白星で飾った。

この日、7回から登板した佐々木朗希投手（23）は、1回を投げて2奪三振、無失点と圧巻の投球を披露。試合後、ロバーツ監督は佐々木のパフォーマンスを高く評価した。

ロバーツ監督は「ロウキは確実に素晴らしかった」と切り出すと、アロザレーナに二塁打を浴びた場面についても「彼がどう反応するかを見られて良かった。動じることなく立派に対応していたし、我々は本当にワクワクしている」と語り、むしろ試練を経て成長の兆しが見えたことを強調した。

続く今季60本塁打でリーグ全体で本塁打ランキングトップのローリーとの対戦については「良かった。あの対戦を見たかった」と振り返り、「ロウキの球の素晴らしさを改めて示すものだった。ストレートは十分なスピードがあり、スプリットは本当に特別だ。あのスイングを見れば一目瞭然だ」と絶賛。

さらに「4月の時点ではこうはならなかったと思う。今や彼はまったく別の選手になった。制球力を取り戻し、自信も球の切れも体調もすべてが良い状態にある」と、シーズン序盤からの進化を力強く評価した。

この日、佐々木は最速100.1マイル（約161キロ）の直球を投げ込み、12球中11球がストライクという圧巻の内容。

指揮官も「もう二度と同じ失敗はしないだろう」と言い切るなど、ポストシーズンでの重要な役割を任せる準備が整いつつあることを示唆した。

短期決戦を目前に控え、ブルペンの切り札として期待が高まる佐々木朗希。ロバーツ監督の信頼を勝ち取った若き右腕が、ポストシーズンでどのようなインパクトを残すのか、注目が集まる。





