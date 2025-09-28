【ラ・リーガ】マジョルカ 1−0 アラベス（日本時間9月28日／ソン・モイシュ）

【映像】完璧トラップ＆シュートで圧巻フィニッシュ

マジョルカに所属する日本代表FW浅野拓磨が、今季初ゴールとなる決勝点を挙げた。

前節のソシエダ戦では出番がなかった浅野が、2試合ぶりにスタメン出場。すると37分に待望の瞬間を迎える。

センターサークル内でのクイックリスタートを受けた浅野は、MFマルク・ドメネクにボールを預けてボックス内へと飛び出す。そこに絶妙な折り返しのボールが入ってくると、右足でボールをコントロール。寄せてくるDFナウエル・テナグリアを背中でうまくブロックしながら、最後は左足でフィニッシュすると、鋭いシュートがGKの逆をついてニアサイドを破った。

ゴールを決めた浅野は、そのままゴール裏のファンの元へと走り歓喜のガッツポーズ。さらにはお馴染みのジャガーポーズも飛び出し、ファンたちも盛大な拍手で日本人ストライカーの活躍を讃えた。

このプレーにSNSのファンたちは「早速結果を残す浅野」「今季初のジャガーポーズ」「浅野のゴールってほんとうまいやつ多いよな」「トラップからシュートまでが完璧」「浅野初ゴール！！素晴らしい崩しからのフィニッシュ！」「抜け出し方がうますぎる」など称賛した。

結局このゴールが決勝点となり、マジョルカは今季初勝利。浅野は69分にFWマテオ・ジョゼフと交代するまでピッチに立った。

（ABEMA de DAZN／ラ・リーガ）