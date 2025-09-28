Ì¾µÓËÜ²È ºä¸µÍµÆó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼·¡¤ê¡ªº´µ×´ÖÂç²ð¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤ä¤ê¤¿¤¤¡ªÌÌÇò¤½¤¦!!¡×¤È½Ð±é¤òÇ®Ë¾!?
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇËè½µÅÚÍË¤è¤ë11»þ30Ê¬¡Á ÊüÁ÷Ãæ º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¤ÈÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à ¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡×¡£
ÉáÃÊ¤«¤é¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÊMC¤Îº´µ×´Ö¤ÈÆüÂ¼¤¬¡Ö¤¤¤ÞÆüËÜÃæ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¡×¤¬¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¼«Í³¤ËÄ´¤Ù¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¡¢»þ¤Ë¤ÏÃ¦Àþ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÄÀ¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¡È¿ä¤·¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ø¤Ö¡È¿ä¤·¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡É¡£
ºòÆü9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò½ñ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¿¤¤¿Íµ¤µÓËÜ²È¡¦ºä¸µÍµÆó»á¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿ºä¸µ»á¤Ï19ºÐ¤ÇµÓËÜ²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÅìµþ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¡Ê1991Ç¯¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ò23ºÐ¤Î»þ¤Ë¼¹É®¡£ºÇ¹âÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï¶Ã°Û¤Î32.3¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢°²ÅÄ°¦ºÚ¤Î±éµ»¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ØMother¡Ù¡Ê2010Ç¯¡¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢Âç¿Í¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØºÇ¹â¤ÎÎ¥º§¡Ù¡Ê2013Ç¯¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡Ø¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡Ù¡Ê2017Ç¯¡¿TBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¡¢¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥é¥Þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¤ÎµÓËÜ¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬38²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿±Ç²è¡Ø²ÖÂ«¤ß¤¿¤¤¤ÊÎø¤ò¤·¤¿¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Ë¤âºä¸µ»á¤ÎºîÉÊ¡£¤µ¤é¤Ë2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø²øÊª¡Ù¤¬¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÇµÓËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÃ£À®¡ª¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¡¢°ìÅÙ¤ÏÈà¤ÎºîÉÊ¤ò¸«Ê¹¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¡Èºä¸µÍµÆóºîÉÊ¡É¤Î¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤ä¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼·¡¤ê¡ª
¿ä¤·¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¹¥¤¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÅÄîµ¤Ê¤Ä¤Û¤µ¤ó¤È¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ý¥ó¥Á¡¦Â¼¾å·ò»Ö¤¬Ã´Åö¡£Â¼¾å¤Ï¤Ê¤ó¤Èºä¸µ»áËÜ¿Í¤È¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¥Ð¡¼¤Ç¼ò¤ò°û¤ß¸ò¤ï¤¹Ãç¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£°Õ³°²á¤®¤ë¸òÍ§´Ø·¸¤Ëº´µ×´Ö¤ÈÆüÂ¼¤â¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¥á¥ó¥Ä¡Ä¡×¤È¶Ã¤¯¡£
¢£¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡Ú¿Í¤òÌ¥Î»¤¹¤ë²ñÏÃ·à¡ª¡Û
ºä¸µ»á¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡È¥»¥ê¥Õ¤ÎÎÏ¡É¤À¤È¡¢¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÎÏÀâ¤¹¤ëÂ¼¾å¡£¤½¤³¤Ç¡Ø¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡Èºä¸µºîÉÊ¤é¤·¤µ¡É¤¬¸÷¤ë¥·¡¼¥ó¤Î¥»¥ê¥Õ¤òÏ¯ÆÉ¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£
°ìÏ¢¤Î¥»¥ê¥Õ¤òÆÉ¤ß½ª¤¨¤Æ¤«¤éº´µ×´Ö¤Ï¡Ö¡Ä¡Ä¿¼!! ¤³¤Î°ìÊ¸ÆÉ¤ó¤Ç¡È¿¼¡É¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È´¶Ã²¤·¡¢ÆüÂ¼¤â¡Ö¤¤¤¤¤Ê¡Á!!¡×¡Ö¤³¤ì¤¬¿ÍÀ¸¤À¤â¤ó¤Í¡×¤È¡¢¡Èºä¸µ¥ï¡¼¥ë¥É¡ÉÁ´³«¤Ê¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ºä¸µ»á¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÆü¾ï¤Î¥·¡¼¥ó¤«¤é¡¢¿ÍÀ¸¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê±ü¿¼¤¤¥»¥ê¥Õ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ê¤Î¤À¡£
¤½¤Î¸å¡¢º´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¤Ï¥»¥ê¥Õ¤Î·êËä¤áÌäÂê¤ËÄ©Àï¡ªºä¸µ»á¤¬ËÂ¤°¥Ï¥Ã¤È¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥»¥ê¥Õ¤Ë2¿Í¤ÏÂç¶½Ê³¤·¡¢¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¢¡Ú¡È¤¢¤é¤¹¤¸¤ò½ñ¤«¤Ê¤¤¡Éºä¸µÎ®µÓËÜ½Ñ¡ª¡Û
µÓËÜ¤Ë¤Ï¡¢Ì¡²è¤ä¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤Ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¼¥í¤«¤éºî¤ê¾å¤²¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢2010Ç¯°Ê¹ß¡¢ºä¸µ»á¤Ï¡È´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¡É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Þ¤ºÊª¸ì¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤òºîÀ®¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¡£¤·¤«¤·ºä¸µ»á¤Ï¡¢¤¢¤é¤¹¤¸¤òºî¤é¤º¤ËµÓËÜ¤ò½ñ¤¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¤½¤·¤Æ¤¢¤é¤¹¤¸¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ëºî¤ê¹þ¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¡ÈÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÍúÎò½ñ¡É¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÀ³Ê¤ä¡¢ËÜÊÔ¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê²áµî¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯ÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºîÃæ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤²ñÏÃ¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬½É¤ê¡¢¸«¤ë¿Í¤Ï¼«Á³¤Ë¤Ò¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¤³¤ì¤Ëº´µ×´Ö¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ªÀµÄ¾±éµ»¤¹¤ë»þ¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤òÁ´Éô¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤Èºî²È¤µ¤ó¤È°ã¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÇÐÍ¥¶È¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿ÉÔ°Â¤ò¸ì¤ë¡£¤±¤ì¤Éºä¸µ»á¤ÎµÓËÜ¤Ê¤é¡Ö¤½¤³¡Ê¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¡Ë¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¼«Á³¤È¤½¤Î¥¥ã¥é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ê¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Öºä¸µÍµÆó¤µ¤ó¤Î¥É¥é¥Þ½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤ä¤ê¤¿¤¤¡ªÌÌÇò¤½¤¦!! ½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!!¡×¤È¡¢ºä¸µ»á¤ÎºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤òÇ®Ë¾¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ºÇ½ªÅª¤ËÆüÂ¼¤â¡Öºä¸µºîÉÊ¤¼¤Ò½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤Èº©´ê¤·¡¢2¿Í¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êºä¸µ»á¤ÎÀ¸¤ß½Ð¤¹À¤³¦´Ñ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
Ëè½µÅÚÍËÆü 23:30¡Á23:55 ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷
ÊüÁ÷¸å¤«¤éTVer¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü
½Ð±é¡§º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¡¡ÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÌðÌî¾°»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Çð¸¶Ë¨¿Í
±é½Ð¡§ÅÄÂ¼¹¬Âç
À©ºî¶¨ÎÏ¡§¥Ç¡¼¥¸¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡¡¥¶¡¦¥ï¡¼¥¯¥¹
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
