¡ÖÝ¯°æ¿®¸Þ¤Îµ´¥¹¥±Î¹Season2¡×10/31¤«¤é6½µÏ¢Â³ÊüÁ÷¡ªÝ¯°ææÆ¡õÂ¼¾å¿®¸Þ¤¬¼¢²ì¤ÎÎ¹¤Ø º£²ó¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¡©
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÝ¯°æ¿®¸Þ¤Îµ´¥¹¥±Î¹Season2¡×¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¡ª¼Â¤ÏÃÂÀ¸Æü1Æü°ã¤¤¡¢Ý¯°ææÆ¡Ê1982.1.25À¸¡Ë¤ÈÂ¼¾å¿®¸Þ¡Ê1982.1.26À¸¡Ë¤Î2¿Í¤¬¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡È¤È¤Ë¤«¤¯²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó¡ÉÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢µ´¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡ª
10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê6½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¡£ÊüÁ÷Í½Äê¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë 24:40 ¡Á 25:09
¢11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë 25:00 ¡Á 25:29
£11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë25:00 ¡Á 25:29
¤11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë25:05 ¡Á 25:34
¥11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë24:45 ¡Á 25:14
¦12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë24:30 ¡Á 24:59¡ÊÍ½Äê¡Ë
Hulu¤Ç¤Ï¡¢Ý¯°æ¤ÈÂ¼¾å¤Îµ®½Å¤ÊÌ¤¸ø³«ËÜ²»¥È¡¼¥¯¤ò´Þ¤à¡ÖHuluÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥óÆÃÊÌÈÇ¡×¤òÊüÁ÷½ªÎ»Ä¾¸å¤ËÆÈÀêÇÛ¿®¡ª¡Öµ´¥¹¥±Î¹Season1¡×¤Î¡ÖÆÊÌÚÊÔ¡×¡Ö´ôÉìÊÔ¡×¤âÇÛ¿®Ãæ¡£
¡ãº£²ó¡Èµ´¥¹¥±¡É¤ÇÎ¹¤¹¤ë¤Î¤Ï¼¢²ì¡ª¡ä
Á°²ó¤Î¡Öµ´¥¹¥±Î¹¡×Âè1ÃÆ¤Ç¤ÏÆÊÌÚ¤È´ôÉì¤òÎ¹¤·¤¿2¿Í¡£Âè2ÃÆ¤Îº£²ó¡¢2¿Í¤¬¡Èµ´¥¹¥±¡É¤ÇÎ¹¤¹¤ë¤Î¤Ï¼¢²ì¡ªÝ¯°æ¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»öÁ°¤ËÆþÇ°¤Ê¥ê¥µ¡¼¥Á¤ò¤·¤ÆºîÀ®¤·¤¿¡Èµ´¥¹¥±¡É¤¬¤³¤Á¤é¡£
¢£¼¢²ì1ÆüÌÜ
09:30¡¡¡½¨µÈ¤æ¤«¤ê¤ÎË¸ø±à¤ÇÈüÇÊ¸Ð¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯
09:40¡¡°ÜÆ°
09:48¡¡¢¸½Â¸¤¹¤ëÆüËÜºÇ¸Å¤Î±Ø¼Ë¤¬¤¢¤ëÄ¹ÉÍÅ´Æ»¥¹¥¯¥¨¥¢
09:50¡¡°ÜÆ°
09:58¡¡£¥ä¥ó¥Þ¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤ÎÂç¿Íµ¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó ¤¶¤¯¤¶¤¯¡ª¥Ñ¥ï¡¼¥·¥ç¥Ù¥ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ËÄ©Àï !
10:33¡¡°ÜÆ°
10:36¡¡¤Ä¹ÉÍ¤ÎÀäÉÊ¶¿ÅÚÎÁÍý¡©¡©¡©¤½¤¦¤á¤ó¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¡ª
10:56¡¡°ÜÆ°
11:00¡¡¥¹â¤µ8m¡ªÆüËÜ°ìµðÂç¤Ê¡©¡©¡©¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
11:05¡¡°ÜÆ°
11:29¡¡¦¼¢²ì¸©ºÇÄ¹100m¤Î¤¹¤Ù¤êÂæ"¥É¥é¥´¥ó¥¹¥é¥¤¥À¡¼"
11:37¡¡°ÜÆ°
11:44¡¡§¸µÃæÆü¡¦»³ËÜ¾»¤¬´ÛÄ¹¡ª¥Ó¡¼¥È¥ë¥é¥ó¥É¤Ç¥«¥Ö¥È¥à¥·¤È¿¨¤ì¹ç¤ª¤¦¡ª
12:04¡¡°ÜÆ°
12:39¡¡¨¡Ö¤¤¤Á¤Þ¡¼¤¤¡¢¤Ë¤Þ¡¼¤¤¡×¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¡ÄÈÖÄ®»®²°Éß¤Î¤ª»®¤¬¤¢¤ëÄ¹µ×»û
12:54¡¡°ÜÆ°
13:31¡¡©¤Þ¤ë¤Ç»þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿°ÛÀ¤³¦¡ª±Ê¸»»û°Æ»³»Ò¥ï¡¼¥ë¥É
13:51¡¡°ÜÆ°
14:01¡¡ªÁ´¹ñ½é¤Î2¿Í¾è¤ê¥¸¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤ÇÂç¶õ¤ò±©¤Ð¤¿¤¯Ä»¤Îµ¤Ê¬¡ª
14:41¡¡°ÜÆ°
15:07¡¡«À¤³¦ÂüÇîÊª´Û¤ÇÀ¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÂü¤òºî¤í¤¦¡ª
15:29¡¡°ÜÆ°
15:40¡¡¬À»ÆÁÂÀ»Ò¤æ¤«¤ê¤ÎÂÀÏºË·µÜ¤ÇµÈÅÄº»ÊÝÎ¤¤ÎºÇ¶¯¤ª¼é¤ê¤ò¥²¥Ã¥È¡ª
16:05¡¡°ÜÆ°
16:30¡¡Á´¹ñ¤ÎÆù²°¤¬¤³¤¾¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Ë¤¯¤ë"¶á¹¾¤«¤Í°Â"¤ÇÈÕ¤´¤Ï¤ó¤Î¤ªÆù¤òÄ´Ã£¡ª
16:40¡¡°ÜÆ°
16:47¡¡®¼¢²ì¤Î¿·Á¯ÌîºÚ¤¬½¸¤Þ¤ëÄ¾Çä½ê¤ÇÈÕ¤´¤Ï¤ó¤Î¿©ºà¤òÄ´Ã£¡ª
17:00¡¡°ÜÆ°
17:15¡¡¡ÖËÙÀÚ¹Á¡×²ÅçÄÌÁ¥È¯
17:25¡¡¡Ö²Åç¹Á¡×Ãå¡Á°ÜÆ°
18:28¡¡¯ÆüËÜ¤Ç¤³¤³¤À¤±¡ª¸Ð¤ËÉâ¤«¤ÖÍ¿ÍÅç"²Åç"¤ËÇñ¤Þ¤í¤¦¡ª
¢£¼¢²ì2ÆüÌÜ
08:00¡¡µ¯¾²¡Á½àÈ÷¡Á»¶Êâ
09:50¡¡°ÜÆ°
10:00¡¡¡Ö²Åç¹Á¡×²ÅçÄÌÁ¥È¯
10:10¡¡¡ÖËÙÀÚ¹Á¡×Ãå¡Á°ÜÆ°
10:24¡¡°¥µ¥¤¥Õ¥©¥ó¥³¡¼¥Ò¡¼ÀìÌçÅ¹"¿ÎÇ·½õ¥³¡¼¥Ò¡¼"¤ÇÄ«¤´¤Ï¤ó
10:54¡¡°ÜÆ°
11:10¡¡±808ÃÊ¤Î³¬ÃÊ¤òÅÐ¤Ã¤ÆÄ¹À¸¤¤·¤è¤¦¡ªÄ¹Ì¿»û
11:40¡¡°ÜÆ°
12:30¡¡²ÁÏ¶È108Ç¯¡ªÈþÉÚµ×¼òÂ¤¤ÇÀäÉÊ¼òÇô¡©¡©¡©¥é¥ó¥Á
13:00¡¡°ÜÆ°
13:16¡¡³¹Ã²ì¤ÎÎ¤ Ç¦½ÑÂ¼¤ÇÇ¦Ë¡¡¦¿åÃØéá¤Î½Ñ¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤»¤è¡ª
13:36¡¡°ÜÆ°
14:16¡¡´Æî¶¿¿å»º¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÂçÇ÷ÎÏ¡ª¸ñ¤Î¥¨¥µ¤ä¤êÂÎ¸³
14:24¡¡°ÜÆ°
14:57¡¡㉑¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤Ê¥Ê¥«¥Þ¥Á¾¦Å¹³¹¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤«¤Í¤Î¤ªÅÚ»º¥¿¥¤¥à
15:05¡¡°ÜÆ°
15:55¡¡㉒À¤³¦¤ÇÂ¿Ê¬¤³¤³¤À¤±¡ªÈüÇÊ¸ÐÇîÊª´Û¤ÇµðÂç¥¶¥ê¥¬¥ËÂÎ¸³¡ª
16:05¡¡°ÜÆ°
16:25¡¡㉓A5¥é¥ó¥¯¤Î¶á¹¾µí¤¬´¬¤«¤ì¤¿ìÔÂô¤¹¤®¤ë"¶Ë¥³¥í¥Ã¥±"
16:30¡¡°ÜÆ°
16:45¡¡㉔ÈüÇÊ¸Ð¤òSUP¤Ç²£ÃÇ¡ª¸Ð¤Î¾å¤«¤é¸«¤ëÍ¼Êë¤ì¤ÎÀä·Ê
»ëÄ°¼Ô¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¼¢²ì¤ÎÌ¾½ê24¤«½ê¤ò2Æü´Ö¤Ç½ä¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ2¿Í¤Ïµ´¥¹¥±Î¹¤ò´°¿ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«!?
¢£SNS¡¦¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸
X¡§@onisuketabi
Instagram¡§@onisuketabi
TikTok¡§@onisuketabi
HP¡§https://www.ntv.co.jp/onisuketabi/
YouTube¡§https://www.youtube.com/@onisuketabi
¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§¡ôÝ¯°æ¿®¸Þ¤Îµ´¥¹¥±Î¹