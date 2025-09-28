菊池風磨（timelesz）、せいや（霜降り明星）、ニューヨーク、ヒコロヒーの5人がMCを務めるトークバラエティ「THE GREATEST TALKMAN」を、本日9月28日（日）14:00〜15:00 日本テレビにて放送。

それぞれ共演歴はあるものの、5人でMCを務めるのは初！今、超売れっ子で多忙を極める5人が集い、この日限りのスペシャルなトーク番組をお送りする。

5人は全員が30代で、平均年齢は35歳。最後のテレビっ子世代という彼らが、テレビで活躍しているゲストを迎え、どうしても聞いてみたかった質問（グレイテストクエスチョン）を投げかける。

1人目のゲストは劇団ひとり。芸人として確固たる地位を築き、深夜にコアな笑いを追求するレギュラー番組を持ちながら配信コンテンツでも活躍。監督や小説家としても大成功している劇団ひとりは、5人が憧れてやまない先輩。屋敷裕政（ニューヨーク）がどうしても聞いてみたかったという最初の質問「嫉妬する芸能人は？」に、劇団ひとりは「バカリズム」と即答。「今日は何でも話してくれる！」と5人が次々と質問を繰り出す流れに。5人と劇団ひとりの爆笑トークは必見だ。

2人目に登場したゲストは俳優の剛力彩芽。実は劇団ひとりが以前からファンと公言し、共演歴もある2人。劇団ひとりも交えて7人でトークを繰り広げる。10代からテレビで活躍してきた剛力は、5人にとってずっと見てきた存在。剛力にも質問を連発し、ここでしか聞けないエピソードが次々に飛び出す。