¥é¥¤¥«¤Î100¼þÇ¯µÇ°Å¸¤¬¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ç³«ºÅ¡¡¿¢ÅÄÀµ¼£ ¡ß Ê¡»³²í¼£¤Î¼Ì¿¿Å¸¤â
¡¡Æ±Å¸¤Ï¡¢1925Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿½éÂå35mm¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¡Ö¥é¥¤¥«I¡×¤Î100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢Åìµþ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥É¥Ð¥¤¡¢¥ß¥é¥Î¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¾å³¤¤Î5ÅÔ»Ô¤ò½ä²ó¡£¥é¥¤¥«¤È¼Ì¿¿Ê¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë²þ¤á¤Æ¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥«IÃÂÀ¸¤ÎÁÃ¤È¤Ê¤Ã¤¿»îºîµ¡¡Ö¥¦¥ë¡¦¥é¥¤¥«¡×¤ä¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡Ö¥é¥¤¥«£°·¿¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦¤Î¤¿¤á¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¡Ö¥é¥¤¥«M6¡×¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡¢À¤³¦¤Ë1Âæ¤À¤±À½ºî¤µ¤ì¤¿¡ÖLEICA M for¡ÊRED¡Ë¡×¡¢1937Ç¯¤Ë²ÐºÒ±ê¾å¤·¤¿Èô¹ÔÁ¥¡Ö¥Ò¥ó¥Ç¥ó¥Ö¥ë¥¯¹æ¡×¤Î»ö¸Î¸½¾ì¤«¤éÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥é¥¤¥«·a¡×¡¢¥Ô¥å¥ê¥Ä¥¡¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÊóÆ»¼Ì¿¿²È¤ÎÂôÅÄ¶µ°ì¤¬°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥é¥¤¥«£Í2¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÃÉÊ¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥¤¥«I¤ÎÃÂÀ¸100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢100Âæ¸ÂÄê¤Çºî¤é¤ì¤¿¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡Ö¥é¥¤¥«M11 100 Years of Leica ¡ÈTOKYO JAPAN¡É¡×¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡£
¡¡ÆâÁõ¤Ï¡¢100Ç¯¤Îµ°À×¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î¡È±²¡É¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤·¤¿¶õ´Ö¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£Ìë¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥«¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÂåÉ½·ó¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥«¥ê¥ó¡¦¥ì¡¼¥ó¡á¥«¥¦¥Õ¥Þ¥ó¤¬¥¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿100ÅÀ¤Î¼Ì¿¿ºîÉÊ¤ò¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤È¤·¤ÆÅê±Æ¡£¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÀ¶Àî¿ÊÌé¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇºÌ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢2011Ç¯¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥é¥¤¥«¡¦¥Û¡¼¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Õ¥§¥¤¥à¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Î¼õ¾ÞºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¼Ì¿¿²È¤Î¿¢ÅÄÀµ¼£¤È¥é¥¤¥«°¦ÍÑ¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥ Ê¡»³²í¼£¤Î¼Ì¿¿Å¸¡Ö¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¥«¥ó¥Ð¥»¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊVisual Conversation¡Ë¡×¤òÆ±»þ³«ºÅ¡£Î¾»á¤¬²áµî¤Ë¥é¥¤¥«¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿ºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢°ìÉô¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£
¢£¥é¥¤¥«¤Î100Ç¯¡§À¤³¦¤òÌÜ·â¤·Â³¤±¤¿1À¤µª
²ñ´ü¡§2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥¬¡¼¥Ç¥ó
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³5-6-23 1³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á19:00
Æþ¾ìÌµÎÁ¡¢»öÁ°Í½ÌóÀ©
