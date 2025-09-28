ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¡Ä¹ÃË¡¦ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤ÎÈäÏª±ã½ÐÀÊ¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤«¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¡£¼¡¤ÏIMALU¤«¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬¡¢27ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¡ÊÅÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ä¹ÃË¡¦ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤ÎÈäÏª±ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ä¹½÷¡¦IMALU¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡¢40Ç¯´Ö°é¤Æ¤Æ¤¤¿¸µºÊ¡¦ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö²¶¤Ï¡¢ÀäÂÐÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢ÂçÃÝ¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÈäÏª±ã¤Ç¤Î´¥ÇÕ¤Î²»Æ¬¤Ï¡¢ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¡¢IMALU¤ò»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤«¤éÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¸¥ß¡¼ÂçÀ¾¤¬Ì³¤á¤¿¤¬¡¢¡ÖIMALU¤µ¤ó¤Î»þ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö´¥ÇÕ¤Î²»Æ¬¤ä¤Ê¡¢¥¸¥ß¡¼¡£ÆóÀéæÆ¤â¤½¤¦¤ä¤±¤É¡¢IMALU¤â¥¸¥ß¡¼¹¥¤¤ä¤Í¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡IMALU¤Ï¸½ºß¡¢6ºÐÇ¯¾å¤Ç²»³Ú´Ø·¸¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÈÆ±µïÃæ¤Î¤¿¤á¡ÖIMALU¤Ï·ëº§¼°µó¤²¤ë¤«¤·¤é¤ó¤±¤É¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤ÎÈäÏª±ã¤Ç¡Ö²¶¤ÈÂçÃÝ¤µ¤ó¡¢IMALU¡¢¥¸¥ß¡¼¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÀÊ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£IMALU¤â¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤½¤¦¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¡£Â¿Ê¬¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¡£¤¢¤¤¤Ä¤Þ¤À¼°µó¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢ÆþÀÒ¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡×¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤ÏÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤ÎÈäÏª±ã¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Î¾ì½ê¤ÇÊÌ¤Ë¤ªÉã¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¥é¥¹¥È¤ÏÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡ÄÆóÀéæÆ¤Î¹½À®¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤ÈÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤Ï·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êì¿Æ¤È¤â¤¹¤Ç¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ë¡ÖIMALU¤Î»þ¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤¬¤µ¤ó¤Þ¤ÎÈäÏª±ã¤Ç¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤³¤Ç¤â¤Î¤¹¤´¤¯Çº¤ó¤Ç¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¥Ü¥¹¤¬Î©¤Ä¤Î¤«¤È¤«¡£°Î¤¤°Î¤¤¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤È¡¢ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤Î¿´ÇÛ¤ê¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡ÈäÏª±ã¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÁÇÅ¨¤Ê·ëº§¼°¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡£ÂçÃÝ¤µ¤ó¤â¥é¥¸¥ª¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÇËþÂ¤«¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£ÆóÀéæÆ¤â¡ÈËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤Ã¤Æ¥é¥¤¥óÍè¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡£¤Ê¤ó¤«¡¢¤³¤ì¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤«¡£ÆóÀéæÆ¤¬´î¤ó¤À¤é¤¤¤¤¤«¤Ã¤Æ¡£±ü¤µ¤ó¤â´î¤ó¤ÇÄº¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¡£¼¡¤ÏIMALU¤«¤Ã¤Æ¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥¦¥§¥ÖÀ©ºî²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤Ï1985Ç¯¤ËÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤È¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÉþÉôÀ²¼£»á¤È¤Î´Ö¤ËÃÂÀ¸¡£87Ç¯¤ËÉþÉô»á¤Ï¤¬¤ó¤Ë¤è¤ê»àµî¡£88Ç¯¤ËÂçÃÝ¤Ï¤µ¤ó¤Þ¤ÈºÆº§¡¢89Ç¯¤ËÄ¹½÷IMALU¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¬¡¢92Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£