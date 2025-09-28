¡Ú¥»¡¦¥ê¡¼¥°½ç°ÌÉ½¡Ûµð¿Í¤¬CS2°Ì¿Ê½Ð¤ËË¾¤ß¤Ä¤Ê¤°ÂçµÕÅ¾¾¡Íø¡¡ÇÔ¤ì¤¿DeNA¤Ï¼¡Àï¾¡Íøor°ú¤Ê¬¤±¤Ç2°Ì³ÎÄê¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ÏÂ¼¾å½¡Î´¤Î20¹æ¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø
¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï27Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç3»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
3°Ìµð¿Í¤Ï2°ÌDeNA¤È·ãÆÍ¡£CS2°Ì¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤·Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¡¢ÀèÈ¯¥°¥ê¥Õ¥£¥óÅê¼ê¤ä2ÈÖ¼ê¡¦À¾´ÜÍ¦ÍÛÅê¼ê¤¬4²ó¤Þ¤Ç¤Ë5ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òµö¤¹¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÂÇÀþ¤¬7²ó¤ËÈ¿·â³«»Ï¡£»Íµå¤äÏ¢ÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤·¡¢¤Ê¤ª¤â1¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢Àô¸ýÍ§ÂÁÁª¼ê¤È²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤¬¤¤¤º¤ì¤â²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÁª¤Ó¤µ¤é¤Ë2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·2ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤ê¤Þ¤¹¡£µð¿Í¤Ï8²ó¤Ë2¼ºÅÀ¤·4-8¤ÈºÆ¤ÓÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢9²ó¤ËÂÇÀþ¤¬Ê³µ¯¡£²¬ËÜÁª¼ê¡¢Ãæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ïº´¡¹ÌÚ½ÓÊåÁª¼ê¤Î2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇµÕÅ¾¡£¤½¤ÎÎ¢¤ò¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤¬Äù¤á¡¢¾¡Íø¤òÄÏ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
4°ÌÃæÆü¤Ï¼ó°Ìºå¿À¤ÈÂÐÀï¡£ÀèÈ¯¡¦郄¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¤Ï¡¢7²óÅÓÃæ2¼ºÅÀ¡¢7Ã¥»°¿¶¤ÈÃ¥»°¿¶²¦Áè¤¤¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÌö¤ê½Ð¤ë¹¥Åê¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£ÂÇÀþ¤Ï6²ó¤Ë»³ËÜÂÙ´²Áª¼ê¤ÈºÙÀîÀ®ÌéÁª¼ê¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç°ìµó4ÆÀÅÀ¡£½ªÈ×¤Ëºå¿À¤ÎÈ¿·â¤ò¼õ¤±¤ë¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï¾¾»³¿¸ÌéÅê¼ê¤¬Äù¤á¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤ê¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
6°Ì¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï5°Ì¹ÅçÂÇÀþ¤Ë½é²ó¤«¤éÊá¤Þ¤ê1ÅÀÀèÀ©¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÎ¢¤Î¹¶·â¤Ç5»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥á¥óÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿Â¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤¬20¹æ2¥é¥ó¤ÇÂ¨ºÂ¤ËµÕÅ¾¡£2²ó¤Ë¤â»³ÅÄÅ¯¿ÍÁª¼ê¤Î12¹æ¥½¥í¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¡¦µÈÂ¼¹×»ÊÏºÅê¼ê¤¬7²ó1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤Þ¤¹¡£8²ó¡¢9²ó¤È3¿Í¤ÎÅê¼ê¥ê¥ì¡¼¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¡¢2°ÌDeNA¤È3°Ìµð¿Í¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï¡Ö2.5¡×¤Ë½Ì¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤Î»Ä¤ê»î¹ç¿ô¤Ï¡Ö3¡×¡£DeNA¤Ï¼¡Àï¾¡Íø¤â¤·¤¯¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤Ç2°Ì³ÎÄê¤È¤Ê¤ê¡¢µð¿Í¤ÏÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú27Æü¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°·ë²Ì¡Û
¢¡µð¿Í 9-8 DeNA
¾¡ÍøÅê¼ê¡Úµð¿Í¡ÛÊ¿ÆâÎ¶ÂÀ (1¾¡1ÇÔ)
ÇÔÀïÅê¼ê¡ÚDeNA¡Û°ËÀªÂçÌ´(5ÇÔ13S)
¥»¡¼¥Ö¡Úµð¿Í¡Û¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹(3¾¡2ÇÔ45S)
ËÜÎÝÂÇ¡Úµð¿Í¡Û¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸17¹æ
¡¡¡¡¡¡¡ÚDeNA¡Û·¬¸¶¾»Ö6¹æ¡¢º´Ìî·ÃÂÀ14¹æ¡¢²ÜÌ¾Ã£É×7¹æ
¢¡ÃæÆü 5-3 ºå¿À
¾¡ÍøÅê¼ê¡ÚÃæÆü¡Û郄¶¶¹¨ÅÍ(8¾¡10ÇÔ)
ÇÔÀïÅê¼ê¡Úºå¿À¡ÛÂçÃÝ¹ÌÂÀÏº(9¾¡4ÇÔ)
¥»¡¼¥Ö¡ÚÃæÆü¡Û¾¾»³¿¸Ìé(1ÇÔ45S)
ËÜÎÝÂÇ¡ÚÃæÆü¡Û»³ËÜÂÙ´²4¹æ¡¢ºÙÀîÀ®Ìé19¹æ
¡¡¡¡¡¡¡Úºå¿À¡ÛÂç»³ÍªÊå13¹æ
¾¡ÍøÅê¼ê¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡ÛµÈÂ¼¹×»ÊÏº(8¾¡6ÇÔ)
ÇÔÀïÅê¼ê¡Ú¹Åç¡Û¿¹æÆÊ¿(7¾¡8ÇÔ)
¥»¡¼¥Ö¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡ÛÀ±ÃÎÌï(1¾¡2ÇÔ15S)
ËÜÎÝÂÇ¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡ÛÂ¼¾å½¡Î´20¹æ¡¢»³ÅÄÅ¯¿Í12¹æ