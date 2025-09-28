¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡¡ÆüËÜÉüµ¢¤ÎÁ°ÅÄ·òÂÀ¤Ø¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤¤¡×¤È»×¤¤ÅÇÏª¡ÖÆüËÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤Ê¤«¤Ê¤«²ñ¤¨¤Ê¤¤¡×
¡þMLB ¥Ñ¥É¥ì¥¹7-4¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡¢¥Ú¥È¥³¡¦¥Ñ¡¼¥¯)
5²ó2¼ºÅÀ¤Çº£µ¨5¾¡ÌÜ(5ÇÔ)¤ò¤¢¤²¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¤¬¡¢Íèµ¨ÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÁ°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÅê¼ê¤Ï½é²ó¤È3²ó¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÈïÃÆ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢5²ó79µå¤òÅê¤²¤ÆÈï°ÂÂÇ6¡¢4Ã¥»°¿¶¡¢2»Íµå¡¢2¼ºÅÀ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï4²ó¤Ë¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.Áª¼ê¤¬Âè24¹æµÕÅ¾ËþÎÝÃÆ¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»î¹ç¸å¤ËÁ°ÅÄÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆ±¤¸Âçºå½Ð¿È¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥¤¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¤è¤¯ÂÐÀï¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÁê¼ê¤Î2¸Ä²¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤éPL¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤º¤Ã¤È¼ã¤¤¤³¤í¤«¤é¥¨¡¼¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÅê¼ê¡£
¡Ö¤¢¤¢¤ä¤Ã¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤â¥Ä¥¤¥ó¥º¤Ç¤â¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢Ä¹¤¤´ü´Ö¤º¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢ËÍ¤âÃç¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ¹¤¤¤³¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡¢²ñ¤¨¤ë¤Î¤Ç¶á¤¯¤Ë¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï(¤¢¤ë)¡×¤ÈÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÆüËÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤Ê¤«¤Ê¤«²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£ËÜ¿Í¤¬·è¤á¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀï¤Ã¤¿Ãç´Ö¤Ø¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£