◇プロ野球セ・リーグ 中日5ー3阪神(27日、甲子園球場)

中日の郄橋宏斗投手が7回途中2失点の好投。7つの三振を奪い、セ・リーグの奪三振王争いでトップに浮上しました。

この日の阪神戦で先発登板した郄橋投手は試合前の時点で131奪三振とリーグ2位。初回に1つ三振を奪うと、2回は2者連続で空振り三振を奪うなど、安定したピッチングを披露。その後も落差のあるスプリットを武器に、7回途中まで7つの三振を奪いました。

これで奪三振数を138個に伸ばした郄橋投手。前日までトップだった阪神・村上頌樹投手に2個差をつけました。

阪神は残り2試合となっていますが前日の試合後、藤川球児監督は「もうひと登板チャンスはある」と、村上投手のタイトル獲得へ話をしました。

なお3位につける巨人の山粼伊織投手は現在130個とトップに8個差。4位にDeNAのケイ投手が10個差で追っています。

▽27日終了時点の奪三振数とチームの残り試合

1位・郄橋宏斗(138)3試合2位・村上頌樹(136)2試合3位・山粼伊織(130)3試合4位・ケイ(128)3試合5位・東克樹(123)3試合