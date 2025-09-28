¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÂè37²ó¡¡¡ÈÄÕ½Å¡É²£ÉÍÎ®À±¡¢¡ÈÀ¯±é¡É¸ÅÀîÍºÂç¡õ¡È²ÎËû¡ÉÀ÷Ã«¾ÂÀ¤Ë¿·¤¿¤Ê»Å»ö¤ò°ÍÍê
¡¡²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡ËÂè37²ó¡ÖÃÏ¹ö¤ËµþÅÁ¡×¤¬28Æü¤Îº£ÌëÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Î¿·¤¿¤Ê»Å»ö¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤Æ¤¤¡Ê¶¶ËÜ°¦¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¡Ê¤Á¤ç¤¦¤¸¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÀ¸³¶¤ò¡¢¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤ÈÆæ¤ËËþ¤Á¤¿Êª¸ì¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡£¹¾¸Í¹Ù³°¤ÎµÈ¸¶¤ÎÉÏ¤·¤¤½îÌ±¤Î»Ò¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ÄÕ½Å¤³¤È½Å»°Ïº¤ò²£ÉÍ¤¬±é¤¸¤ë¡£µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡ØJIN-¿Î-¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤äÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡Ù¡¢¤è¤·¤Ê¤¬¤Õ¤ß¸¶ºî¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÂç±ü¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¿¹²¼²Â»Ò¡£
¡ÚÂè37²ó¡ÖÃÏ¹ö¤ËµþÅÁ¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡¡½ÕÄ®¡Ê²¬»³Å·²»¡Ë¤¬¼«³²¤·¡¢´î»°Æó¡ÊÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¡Ë¤¬µî¤ê¡¢À¯±é¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¡Ë¤â¼¹É®¤òí´í°¤¹¤ë¡£¤½¤Îº¢¡¢²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤ÏÆÊÌÚ¤Î¾¦¿Í¤«¤éÆùÉ®²è¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î´î¤Ó¤ò¤¤è¡ÊÆ£´ÖÁÖ»Ò¡Ë¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤Ï´þÙÐÎá¡¢Ãæ½§¤Î¼è¤ê²õ¤·¡¢Âç±ü¤Ø¤Î·ðÌó¤ò¼Â¹Ô¡£¤½¤ÎÀú¤ê¤ò¼õ¤±¤¿µÈ¸¶¤Î¤¿¤á¡¢ÄÕ½Å¤ÏÀ¯±é¤È²ÎËû¤Ë¿·¤¿¤Ê»Å»ö¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤¬¡¢¤Æ¤¤¡Ê¶¶ËÜ°¦¡Ë¤¬¤½¤Î´ë²è¤ËÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¡£
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤ÏNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË20»þÊüÁ÷¡£NHK BS¤Ë¤Æ18»þ¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¤Ë¤Æ12»þ15Ê¬ÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Î¿·¤¿¤Ê»Å»ö¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤Æ¤¤¡Ê¶¶ËÜ°¦¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¡Ê¤Á¤ç¤¦¤¸¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÀ¸³¶¤ò¡¢¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤ÈÆæ¤ËËþ¤Á¤¿Êª¸ì¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡£¹¾¸Í¹Ù³°¤ÎµÈ¸¶¤ÎÉÏ¤·¤¤½îÌ±¤Î»Ò¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ÄÕ½Å¤³¤È½Å»°Ïº¤ò²£ÉÍ¤¬±é¤¸¤ë¡£µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡ØJIN-¿Î-¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤äÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡Ù¡¢¤è¤·¤Ê¤¬¤Õ¤ß¸¶ºî¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÂç±ü¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¿¹²¼²Â»Ò¡£
¡¡½ÕÄ®¡Ê²¬»³Å·²»¡Ë¤¬¼«³²¤·¡¢´î»°Æó¡ÊÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¡Ë¤¬µî¤ê¡¢À¯±é¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¡Ë¤â¼¹É®¤òí´í°¤¹¤ë¡£¤½¤Îº¢¡¢²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤ÏÆÊÌÚ¤Î¾¦¿Í¤«¤éÆùÉ®²è¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î´î¤Ó¤ò¤¤è¡ÊÆ£´ÖÁÖ»Ò¡Ë¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤Ï´þÙÐÎá¡¢Ãæ½§¤Î¼è¤ê²õ¤·¡¢Âç±ü¤Ø¤Î·ðÌó¤ò¼Â¹Ô¡£¤½¤ÎÀú¤ê¤ò¼õ¤±¤¿µÈ¸¶¤Î¤¿¤á¡¢ÄÕ½Å¤ÏÀ¯±é¤È²ÎËû¤Ë¿·¤¿¤Ê»Å»ö¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤¬¡¢¤Æ¤¤¡Ê¶¶ËÜ°¦¡Ë¤¬¤½¤Î´ë²è¤ËÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¡£
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤ÏNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË20»þÊüÁ÷¡£NHK BS¤Ë¤Æ18»þ¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¤Ë¤Æ12»þ15Ê¬ÊüÁ÷¡£