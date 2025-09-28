米アップルのクックCEO、甲子園のアルプス席に登場

甲子園球場で、プロ野球の阪神に熱い声援を送った世界的な超大物が話題だ。関西独特の文化を満喫する様子をXに投稿すると、世界中から「日本は最高」「なんて刺激的な旅行」とコメントが集まっている。

26日に行われた中日戦のアルプススタンドに姿を見せたのは、米アップル社のティム・クックCEO（最高経営責任者）だ。ぎっしり埋まったスタンドにファンと一緒に座り、試合に拍手を送っている。

自身のXに、この様子をとらえた動画を投稿し「京都でiPadを使って生徒たちと一緒に漫画を作ったり、Appleの梅田チームを訪問したり、たこ焼きを食べた後、大阪で阪神タイガースの試合を観戦した！」「日本のおもてなしを、本当にありがとうございます！」とつづった。これには世界中からコメントが寄せられた。

「ティム、なんて刺激的な旅行なの！一番印象に残った瞬間はどれだった？」

「京都は私が今まで訪れた中で最も魔法のような場所の一つだ 日本で一番好きな都市かもしれない」

「関西は最高だ!!」

「お気に入りの食べ物は？」

「すごい、楽しそう。すぐに日本を訪れるべきだな」

「日本は最高！ また行くのが待ちきれないんだ」

「いいな。日本は寛大な人々がいる素晴らしい国だ」

「日本は本当にあらゆる瞬間を特別なものにする方法を知っている。思い出に残る体験ができてよかった！」

昨季で現役引退した元投手で、阪神のベースボールアンバサダーを務める秋山拓巳氏が案内しており、秋山氏もXに「甲子園球場の前は関西の文化を味わいたいとのことでたこ焼きもご一緒させていただきました！ ハードな一日やったと思いますが最後までありがとうございました！ 映像かっこよすぎるやろ」と意外な出会いに感謝している。



（THE ANSWER編集部）