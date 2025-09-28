3回に今季20個目の盗塁

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、敵地マリナーズ戦に「1番・DH」で先発出場。3回に今季20個目の盗塁を決め、またしてもメジャーの歴史に名を刻んだ。

地区優勝から一夜明けても、大谷は止まらない。3回の第2打席、四球で出塁すると二盗に成功。今季20個目の盗塁をマークした。

MLB公式サイトのサラ・ラングス記者は自身のXに、「MLB史上、シーズン50本塁打以上を記録した選手の最多盗塁数」とするデータを投稿した。

2024年 ショウヘイ・オオタニ：59盗塁（54本塁打）

2007年 アレックス・ロドリゲス：24盗塁（54本塁打）

1955年 ウィリー・メイズ：24盗塁（51本塁打）

1996年 ブレイディ・アンダーソン：21盗塁（50本塁打）

2025年 ショウヘイ・オオタニ：20盗塁（54本塁打）

1998年 ケン・グリフィー・Jr：20盗塁（56本塁打）

大谷は50本塁打＆20盗塁の「50-20」を昨年に続いて達成。複数回到達したのは大谷が初めてで、2年連続ももちろん初の偉業となった。

さらにもう1つの記録も。球団公式メディア「ドジャー・インサイダー」のXは「大リーグで唯一の、シーズン20盗塁と投手として5試合以上の先発登板を記録」とつづり、投手・大谷も絡んだ快記録を紹介した。

ファンからも賛辞が相次ぐ。Xには「また記録作ってて草」「また史上初の記録作ってるよこの野球星人」「史上初が多すぎて」「またもや歴史の1ページに名を刻んだ」「これでめちゃくちゃ見栄え良くなった！」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）