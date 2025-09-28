

いまや東京のランドマークとしてお馴染みの「六本木ヒルズ」（筆者撮影）

【画像】日中なのに人がほとんどいない「汐留シオサイト」、寂しい空気が流れる

ここに来るのは、何度目だろうか。「六本木ヒルズ」はいつ来ても楽しい。何度来ても、やっぱりまた来たい――。

さまざまな街にある商業施設を、「どのようにして街を変えたか」という観点からレポートする本連載。今回は「六本木」周辺を歩く。

前編では、「六本木ヒルズ」は再開発の先駆けであり、“金太郎アメ”の再開発が相次いでいるなか立ち返りたい原点であると述べた。

なぜ、数ある再開発のなかで、「六本木ヒルズ」は東京のランドマークであり続けるのだろうか。その理由を、まずは街の歴史から探っていこう。

元々は木造の建物が密集していた

江戸時代、六本木には長府毛利家や上杉家などの大名屋敷が並んでいた。江戸時代末期からは、周辺に各国の公使館ができ、国際色豊かなエリアになっていく。



現在、「六本木ヒルズ」にある「毛利庭園」は大名屋敷のなごり（筆者撮影）

時がすぎ、1990年代の六本木は、小さな飲食店や小売店、老朽化した住宅が混在していた。木造の建物が密集しており地震に弱い。道路が狭く、大型の消防車が入れないため火災にも弱い。そんな危険が潜んでいた。

六本木6丁目には、テレビ朝日の本社スタジオがあった。現在、「六本木ヒルズ」がある場所だ。



現在のテレビ朝日（筆者撮影）

テレビ朝日は、老朽化した本社スタジオを建て替えようとしていたところ、港区から再開発を勧められた。そこで、近くで「アークヒルズ」の再開発を進めていた森ビルに相談する。

理想的な都市環境を確保するためには、“土地を広げる必要がある”との意見で両者が一致し、森ビルが取りまとめることになった。この決断が、「六本木ヒルズ」の運命を決めたといっても過言ではない。

1986年に、東京都が六本木6丁目を再開発誘導地区に指定し、森ビルとテレビ朝日は住民へ再開発を呼びかけ始めた。

11ヘクタール超の土地に、地権者が約500人。開発地の面積からしても地権者の数からしても、最大規模の再開発であった。

同年3月、六本木から赤坂にまたがるエリアに、「アークヒルズ」が完成する。



最初の「ヒルズ」である「アークヒルズ」（筆者撮影）

「アークヒルズ」の成功により、再開発は都市再生の重要な手段であると世の中で認められるようになった。ここで、森ビルに再開発を成功できる素地が整ったのだ。

土地をまとめることに意義がある

近くに「アークヒルズ」という成功例があったものの、500人もの地権者をまとめるのは容易ではない。

特に10人ほどの反対の会とは、何度も衝突した。それでも粘り強く住民と対話し、全員の同意を得る。一部の地権者は転出したが、最終的には約400人の地権者が再開発組合に参加した。

行政の手続きが完了し、着工に至ったのは2000年4月。オープンを迎えたのは2003年4月。再開発に着手してから、17年もの時間が経っていた。



この地に「六本木ヒルズ」ができるまで、17年かかった（筆者撮影）

「六本木ヒルズ」の再開発の特徴は、広大な工場跡地などではなく、災害に弱かった住宅地を安全な街に変え、人々に文化体験を提供していること。

周辺の土地と一体的に再開発したからこそ、多くの人を集める施設になった。再開発の発端となったテレビ朝日の土地は、3ヘクタールほど。「六本木ヒルズ」全体の4分の1強の面積である。もし、テレビ朝日の土地だけで開発したら、これほど多様な価値は提供できなかっただろう。

20年後に賑わう街・閑散とする街

「六本木ヒルズ」の再開発と同時期に、同じ港区の汐留でも再開発が行われた。2002年にまちびらきした「汐留シオサイト」である。

敷地の大部分は、1986年に廃止された旧国鉄汐留貨物駅のターミナル跡地。面積は31ヘクタールで、「六本木ヒルズ」の倍以上だ。



汐留シオサイトの街区（出典：汐留シオサイト公式ホームページ）

しかし、20年以上が経過した今、その賑わいの差は歴然としている。

「汐留シオサイト」の中心である「カレッタ汐留」は、その閑散ぶりから「枯れった汐留」と言われている。

実際に歩くと、駅前の広場にも館内にも人の姿はあった。ところが、その多くはスーツを着たり、ネックホルダーを下げたり、パソコンを開いたりしている人。平日とはいえ、プライベートらしい装いの人をあまり見かけない。



汐留駅と「カレッタ汐留」をつなぐ「亀の広場」では、オフィスワーカーが休んだりパソコンに向き合ったりしている（筆者撮影）

街を歩いているのも、やはりオフィスワーカーばかり。会話が少なく、車や電車、飛行機の機械音が大きく聞こえる。

平日でも、ベビーカーを押す人や若いカップル、観光客で賑わう六本木ヒルズと対照的である。

2つの再開発の明暗を分けたのは？

六本木と汐留を分けたポイントは、「土地のまとまり」と「コンセプトの強さ・継続」にあるだろう。

「六本木ヒルズ」は前述したとおり、テレビ朝日のビルだけでなく、周辺も含めてまとまった土地を森ビルが開発した。一方、汐留は11区画に分けられ、電通や三井不動産、日本テレビなどが別々のビルを建てた。

せっかく広大な土地があったのに、別々に開発したことでビルの乱立になってしまった。



「汐留シオサイト」の街並み。大きな車道と歩道橋、高いビルに囲まれて無機質な印象（筆者撮影）

「カレッタ汐留」の低層部は商業施設になっているが、敷地が狭いため店舗数が限られ、スケールメリットを出せていない。店舗構成も飲食店に偏っており、利用者は周辺のオフィスワーカーが中心だ。

2つ目の「コンセプトの強さ・継続」に関して、「六本木ヒルズ」は“文化都心”をコンセプトに掲げている。

その強さを表しているのが、森タワー最上階の美術館。高い賃料を取れる最上階に、採算性の低い美術館を入れたのだ。



最上階に美術館が入る「森タワー」（筆者撮影）

「カレッタ汐留」にも、日本初の広告ミュージアム「アドミュージアム東京」や「四季劇場」といった文化施設がある。しかし、それぞれ地下1階と地上1階。最上階はレストランと美容クリニックになっている。

さらに、「六本木ヒルズ」は2003年の開業から今に至るまで、イベントを開催し文化に触れる場を創出し続けている。

「六本木ヒルズ」と「カレッタ汐留」の公式Xを遡り、過去1年間に開催されたイベントを確認した。

すると、「六本木ヒルズ」では、春は春まつり、夏はSUMMER FESと盆踊り、秋はハロウィンパレード、冬はお正月の獅子舞・和太鼓演奏と数多くのイベントが開催されていた。海外各国の音楽ライブや、自治会によるフリーマーケットも行われている。



イベントスペースの一つ「六本木ヒルズアリーナ」（筆者撮影）

一方、「カレッタ汐留」で開催された大勢が集うようなイベントは、こども夏まつりくらいであった。



こども夏まつりが開催された「亀の広場」（筆者撮影）

イベントがあれば、普段来ない人も訪れる。よく来ている人も、何度でも訪れる。

「六本木ヒルズ」に人が集まり続けているのは、“文化都心”のコンセプトを絶えず体現しているからだ。

東京のシンボル「六本木ヒルズ」

「六本木ヒルズ」の再開発は、テレビ朝日の建て替えをきっかけに、周辺に広がる木造密集地帯を生まれ変わらせるべく始まった。

人が集まり華やぐ場所に変わったのは、多数の地権者を取りまとめて広大な土地を開発し、“文化都心”をコンセプトとし実現し続けているからだ。

「六本木ヒルズ」はこれからも、東京の象徴であり続けるだろう。

坪川 うた ： ライター・ショッピングセンター偏愛家